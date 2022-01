Khloé Kardashian: “La traición rara vez proviene de tus enemigos”

La empresaria usó sus redes sociales para compartir un intenso mensaje con sus seguidores, quienes consideraron que se trataría de una indirecta para su expareja Tristan Thompson.

La empresaria Khloé Kardashian vuelve a acaparar la atención de los cibernautas. Foto: OK! Magazine

La empresaria Khloé Kardashian vuelve a acaparar la atención de los cibernautas al publicar una foto en su cuenta de Instagram y hablar sobre la traición en la descripción de esta. Según sus seguidores, esta sería una indirecta para su ex Tristan Thompson, quien fue visto con otra mujer en una fiesta. PUEDES VER Khloé Kardashian se mudaría luego del escándalo de Tristan Thompson, según fuentes “La traición rara vez proviene de tus enemigos”, escribió la modelo mientras posaba en un auto lujoso. Su amiga y socia Tracy Romulus le dio la razón en los comentarios. Última publicación de Khloé en sus redes sociales. Foto: Instagram / Khloé Kardashian PUEDES VER: Khloé Kardashian es vista por primera vez desde escándalo de Tristan Thompson ¿Qué era lo último que se sabía de Khloé? Según una entrevista realizada por el diario The Sun a una fuente cercana, Khloé lidia con la tristeza provocada por el escándalo de paternidad del deportista y modifica sus planes para el futuro. Junto a su madre Kris Jenner, ambas compraron dos casas (una al lado de la otra). Sin embargo, la empresaria estaría postergando la mudanza mientras se adapta a los cambios desde que terminó su relación con Tristan Thompson. La empresaria estaría intentado de adaptarse su vida. Foto: The Sun “Se suponía que ya se había mudado allí, pero está rehaciendo las cosas y rompiendo los viejos planes que hizo con Tristan porque simplemente no puede soportar estar sola en esta gran mansión”, dijo la fuente al mencionado medio. PUEDES VER Tristan Thompson le regaló a su hija True decenas de rosas por escándalo de paternidad Tristan Thompson fue captado cariñoso con una mujer no identificada El basquetbolista Tristan Thompson fue visto acompañado por una mujer en un bar de Milwaukee durante la última semana. El usuario que registró el momento en sus redes sociales escribió: “Lo vi con mis propios ojos. Cero respeto por él”. Además, usó el hashtag “#khloekardashian”. Tricia Caracoza, la dueña de la cuenta de Tik tok, explicó en un video aparte que Thompson se mostró bastante agresivo luego de que su equipo, Sacramento Kings, jugara contra los Milwaukee Bucks. Además, afirmó que el atleta sospechaba que lo estaban grabando. Inesperadamente, gritó en la sala: “No videos, por favor”.

