Rafael Fernández defiende a Karla Tarazona de Leonard: “Sin tanto libro logró lo que otros no”

La polémica entre Karla Tarazona y Leonard León es de nunca acabar. Por ello, su esposo, Rafael Fernández, salió a defenderla luego de que el cantante la mandara a estudiar y asegurara que ella tiene un nombre en la televisión gracias a él.

Tras este enfrentamiento, el afamado ‘Rey de los Huevos’, le dio su respaldo a la modelo y resaltó su gran trabajo en las pantallas a pesar de que ella no culminó la secundaria.

“¿Quién dijo que se necesita estudiar para poder emprender? Ella solo necesitó que yo le diga ‘confió en ti’ para que sea una perfecta jefa de marketing. Gracias a ella, EggTreme se posicionó como marca y sin tanto libro de por medio logró lo que otros no logran. Gracias”, señaló el empresario en sus historias de Instagram.

Publicación de Rafael Fernández Foto: Instagram

¿Qué le dijo Leonard León a Karla Tarazona?

El conflicto empezó porque Karla Tarazona acusó a Leonard León de no pagar la deuda de la pensión de alimentos. Tras ello, el cumbiambero aseguró que la conductora de TV utiliza su nombre para mantenerse vigente en la pantalla chica, y nuevamente arremetió en contra de ella y le recordó que no terminó sus estudios escolares.

“Hablas de violencia psicológica, ¿cuántos años tienes exponiendo a mis hijos en público, utilizándolos para hacer tus noticias y seguir vigente? Ahora queriéndoles cambiar el celular. Claro está que te conviene que yo no tenga comunicación con ellos para que tengas de qué hablar de mí”, señaló.

“¿Por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil, utilizarme a mis hijos y a mí para que figures?”, aseveró.

Leonard León arremete contra Karla Tarazona. Foto: Leonard León/ Instagram

Karla Tarazona responde a Leonard León

“Tu único argumento: ‘Anda, termina de estudiar’, ja, ja, ja. ¿Te consta? Papelito manda y, por último, ¿si no acabé es malo? Eso no me hace menos. Tú tienes hasta universidad y mira en lo que acabaste. Eres como tantos que pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos, y ni qué decir de la escala de valores, que en vez de coleccionar logros coleccionas denuncias”, escribió.