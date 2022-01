Karla le responde a Leonard: “Eres un maltratador de mujeres e irresponsable como padre”

Karla Tarazona no se quedó callada ante los ataques de Leonard León. Al enterarse que el cantante la acusó de hablar de él solo para figurar en los medios de comunicación, la conductora de D’Mañana se pronunció vía Instagram para desmentirlo y aclararle que lo único que ha intentado es que cumpla con sus obligaciones como padre de sus dos hijos mayores.

“¿Utilizarte para figurar?, no, sino para desenmascarar tu verdadera personalidad: maltratador de mujeres ya sentenciado, infractor de leyes, sentenciado por manejar en estado de ebriedad, irresponsable como padre (…) Gracias a mi la gente sabe que existes ”, aseveró.

Karla Tarazona le responde a Leonard León. Foto: Karla Tarazona/ Instagram

De igual forma, la presentadora de televisión restó importancia a la publicación en la que Leonard León la minimiza por presuntamente no terminar la secundaria. “¿Si no acabé es malo? Eso no me hace menos. Tú tienes hasta universidad y mira en lo que acabaste; eres como tantos que pasaron por la universidad, pero la universidad no pasó por ellos”, acotó.

¿Qué dijo Leonard León sobre Karla Tarazona?

A través de sus historias en Instagram, Leonard León aseguró que Karla Tarazona lo menciona y le impide ver a sus hijos para generar polémica y así mantenerse vigente en el mundo de la farándula.

“Hablas de violencia psicológica, ¿cuántos años tienes exponiendo a mis hijos en público? Utilizándolos para hacer tus noticias y seguir vigente. Ahora queriéndoles cambiar el celular. Claro está que te conviene que yo no tenga comunicación con ellos para que tengas de qué hablar de mí”, fueron las palabras del cumbiambero.

Leonard León arremete contra Karla Tarazona. Foto: Leonard León/ Instagram

Karla critica a Leonard por gastar en abogados y no pagar pensión

Hace unos días, Karla Tarazona cuestionó a Leonard León por gastar en abogados para demandarla en lugar de utilizar su dinero en cancelar su deuda por pensión de alimentos para sus hijos.

Si desea gastar su plata en abogados, pues que lo haga, pero debería pagar los más de 50.000 soles que debe”.