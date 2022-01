Kanye West contratará a personas sin hogar para su próximo desfile de modas

El intérprete de “Praise God” se unió a la marca Skid Row Fashion Week para llevar a cabo este proyecto en favor de las personas con escasos recursos.

El rapero los contratará como modelos para su pasarela. Foto: Instagram Kanye West

El rapero Kanye West vuelve a sorprender a sus seguidores con un proyecto social, en el que las personas sin hogar serán las protagonistas de su próximo desfile de modas. Esta vez, el músico se concentra en hacer que su empresa Yeezy cause un impacto positivo. PUEDES VER Julia Fox, novia de Kanye West, podría participar en próxima película de Madonna ¿En qué consiste esta colaboración con la marca de Kanye West? Según TMZ, el artista ha hecho una alianza con David Sabastian, el fundador de la marca de ropa Skid Row Fashion Week. En esta ocasión, Yeezy trabajará con personas de escasos recursos y harán que desfilen las piezas que ellos mismos confeccionaron. De acuerdo a lo que informa el portal Consequence, Skid Row Fashion Week tiene la función de “donar una parte de todas las ventas a quienes viven en Skid Row, un vecindario en el centro de Los Ángeles conocido por su gran comunidad de personas sin hogar”. Además, la fábrica de SRFW contrata a personas sin hogar. Esta colaboración con la marca del rapero está planeada para el 22 de febrero. Cabe mencionar que las ganancias irán en su totalidad para los habitantes de Skid Row. West y Sebastian colaborarán en este proyecto. Foto: TMZ El socio de West, David Sabastian, le dijo a TMZ que el proyecto recién está iniciando. Asimismo, explicó que desean hacer un desfile oficial de SRFW, en el que los mismos empleados modelarían. PUEDES VER Kanye West recibe crítica de PETA por la portada de su última canción “Eazy” Kanye West estuvo acompañado por Pharrell Williams y J Balvin en el Paris Fashion Week Como ya sabemos, el rapero es un fiel amante de la moda. A través de la cuenta de Instagram del reguetonero, se le pudo ver junto a Kanye West y a Pharrell Williams en el desfile debut de NIGO, uno de los grandes nombres de la moda urbana como director creativo de la marca japonesa Kenzo. J Balvin se reunió con Kanye West y Pharrell Williams en el desfile Nigo X KENZO. Foto: J Balvin/Instagram

