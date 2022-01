Quién es José Luis Perales y por qué el cantautor español ofrecerá su último concierto en Lima

José Luis Perales, el cantante español de 77 años de edad, llega al Perú después de 10 años de haber hecho vibrar el corazón de sus fanáticos con cada uno de sus temas más recordados, entre los que se encuentran los de su último álbum, en ese entonces llamado Calle soledad.

El artista programó su despedida de los escenarios con una gira internacional por varias ciudades, en países como su natal España, México, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Uruguay y el Perú. Si bien es cierto que en un inicio las presentaciones estaban programadas para el primer trimestre del 2020, el confinamiento debido a la pandemia ocasionada por la propagación de la COVID-19 cambió los planes e hizo que se postergara en dos oportunidades su tour final.

Han pasado ya casi 50 años desde que el talento del gran José Luis Perales se dio a conocer al mundo entero con la canción “Celos de mi guitarra” y, por eso, con mucha pena anunció en noviembre del 2019 su tour final titulado Baladas para una despedida, con el que visitará cada una de las ciudades que lo vio en su esplendor, las cuales ahora disfrutarán al máximo su show.

Nuestro país es uno de los más queridos del cantautor. Así lo demostró en una entrevista con radio La inolvidable, donde al hablar de su visita al Perú aseguró: “Me encanta ese país vuestro y lástima que no tenga tiempo de ir a Machu Picchu porque casi siempre voy (…). Ese sitio es maravilloso. Yo quise grabar ahí la canción de los niños, pero no hubo forma de llevar un piano, y porque yo creo que era un poco arriesgado de hacerlo en ese sitio mágico”

¿Por qué es tan conocido José Luis Perales?

La celebridad comenzó su vida artística a los 28 años, como lo comentamos líneas arriba, y según el diario El país es uno de los pocos artistas españoles que no ha protagonizado escándalos ni portadas en revistas de espectáculos para sobresalir.

Su talento lo hizo conquistar a miles de seguidores, quienes lo admiran no solo por su peculiar voz, sino también porque detrás de él hay muchas habilidades en la composición de canciones, producción musical y escritura. Eso y más está detrás del popular José Luis Perales, quien se ha ganado a pulso todo el cariño de la gente.

¿Las últimas presentaciones de José Luis Perales?

Está confirmado que es su último trabajo como cantante y así lo dio a conocer con el locutor radial Koky Salgado, a quien le aseguró: “Es mi última gira y, pues, dije vamos a perdernos porque después no va a haber más. (…) Diría que es la gira que voy a recordar con más cariño de las que he hecho en toda mi vida”. No obstante, solo basta con leer el nombre de su tour final para saber que, de manera muy acertada, esta será la última vez que el artista pisará tantas ciudades con su talento.

José Luis Perales se retira de los escenarios, pero no de la música, ya que su carrera como compositor y productor seguirá siendo impulsada por el baladista. En cuanto a la razón principal, fue dedicar la mayor parte de su tiempo a sus hijos y nietos.

En ese sentido, contó la anécdota que recuerda de su hija, en la que lo rechazó con el brazo al regresar muchos meses después de una de sus giras. El artista reconoció que cada tour le implica mucho tiempo y, a pesar de que a su edad se siente muy joven y saludable, prefiere enfocarse de lleno en su familia.

Local y fecha de presentación de José Luis Perales en Perú

La cita de José Luis Perales está programada en dos fechas, 22 y 23 de marzo, en la Plaza Arena del Jockey Club del Perú, en Lima. Así como las fechas se modificaron, el lugar también cambió y la nueva modalidad de este evento será en campo abierto, y el aforo será únicamente del 48%, que está permitido en todo el local. Estas son medidas de prevención contra la propagación de la COVID-19.

Repertorio del concierto en Lima de José Luis Perales

La gira Baladas para una despedida del cantante español José Luis Perales estará basada en su último disco, llamado Mirándote a los ojos (Recuerdos, retratos y melodías perdidas), que lanzó en el 2019. En ella interpretará 35 canciones, entre las que también estarán algunas de sus composiciones que son cantadas por otro artistas.