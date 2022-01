Hablando huevadas: Jorge Luna comentó que un ‘esclavo’ robó todos sus equipos y los vendió

El conductor de Hablando Huevadas, Jorge Luna estuvo de invitado en el programa La Lengua de Jesús Alzamora y no dudó en compartir una de las experiencias más recordadas del show. Allí comentó que cuando recién iniciaron con el alquiler del Teatro Canout, descubrieron que un miembro de ‘Los esclavos’ robó los equipos que usaban para grabar y luego los vendió.

“(Después de rentar el local) nos quedamos sin ni un sol. No teníamos para pagar la movilidad de la mudanza, así que con todos los ‘esclavos’ hemos estado cargando los equipos para llevarlos allá. Ahí nos dimos cuenta de que un miembro del equipo que nunca ha salido en pantalla nos había robado mucha plata y equipos que nos servían para grabar”, relató.

¿Conductores de Hablando huevadas denunciaron al ‘esclavo‘?

Asimismo, detalló que tanto él como Ricardo Mendoza decidieron no entablar una denuncia contra su entonces colega. “Solo lo dejamos hablar y lo botamos. No las recuperamos (las cámaras y demás equipos) porque todo lo había venido. No lo denunciamos por el cariño que en un momento hubo y porque no teníamos cabeza para hacerlo”, expresó.

¿Qué hicieron Jorge Luna y Ricardo Mendoza tras el robo?

Jorge Luna mencionó, además, cómo fue que Ricardo Mendoza, él y los demás integrantes de Hablando huevadas lograron salir adelante a pesar de todo lo ocurrido.

“Yo le dije a Ricardo: ‘Mi mujer me comentó que tiene un préstamo en el banco aprobado’, y siempre le hemos huido a las deudas, pero él me dijo: ‘Es la única opción que tenemos… así que lo saqué”, precisó. “Compramos cámaras de la misma o hasta de mayor calidad a las que teníamos antes”, agregó.

En otro momento, el humorista contó también que, afortunadamente, lograron hacer canje con una conocida tienda de artefactos electrónicos en el Perú.