Tracy Freundt se quiebra al presentar a su hijo en TV: Es el regalo más lindo que Dios me dio

La recordada modelo Tracy Freundt estuvo como invitada en En boca de todos y se conmovió al ver a su pequeño de 6 años en el set de TV.

Tracy Freundt se emocionó al hablar de su pequeño. Foto: captura de América TV / Instagram

¡Se emocionó! Tracy Freundt no pudo contener las lágrimas al ver a su pequeño Juan Ernesto en el set de En boca de todos. La modelo estuvo como invitada en el programa, junto con Thalía Estabridis; y se quebró al ver a su hijo de apenas 6 años. Su niño la acompañó al programa, sin embargo, Tracy no imaginó que lo presentarían en TV. En ese momento, la recordada modelo de Habacilar contó que nunca habían estado juntos en un estudio. “Él es lo máximo, de hecho, es mi motor y mi energía. Nunca hemos estado juntos en un estudio y ahora verlo aquí, es como despertar de mis sueños” , expresó con la voz quebrada. PUEDES VER: Habacilar: Fiorella Flores se reencuentra con Thalia Estabridis y Tracy Freundt Tracy Freundt revela que soñaba con tener un hijo varón Asimismo, Tracy contó que se siente feliz al haber cumplido su sueño de tener a su varoncito. “Es el regalo más lindo que me pudo dar Dios. Siempre anhelé tener mi hijo hombre, somos súper compañeros y nos reímos un montón. Deseo que me alumbre todos los días con esa magia que tienen los hijos, de verdad, estoy muy feliz” agregó la también animadora infantil. Tracy Freundt, modelo de Habacilar. Foto: Instagram Tracy Freundt dedica emotivo mensaje a su pequeño Mientras hablaba de su rol de madre, Tracy Freundt le hizo una emotiva promesa a su hijo, donde le aseguró que siempre estará a su lado y contará con su apoyo constante. “Te prometo ser una mejor persona, y mejorar cada vez más. Dejarte ser libre, un ser humano que piensa por sí mismo y que siempre estaré para ti. Deseo que continúes siendo un niño respetuoso y solidario con el que más lo necesita. Ya es un lindo ser humano”.

