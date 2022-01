Thalía Estabridis se conmueve al presentar en vivo a su hija Valentina de 20 años: “Es mi vida”

La joven llegó al set de En boca de todos para sorprender a su madre. Valentina contó que desea estudiar Biología.

Thalía Estabridis recibió sorpresa de su hija en En boca de todos. Foto: captura de América tv

¡Orgullosa! Thalía Estabridis sorprendió a todos sus fans al presentar a su hija Valentina, quien tiene 20 años. La modelo estuvo en el set de En boca de todos y no pudo ocultar su emoción al hablar sobre la joven. Valentina llegó al programa para darle una sorpresa a su madre, asimismo, comentó acerca de sus planes profesionales y recibió emotivos elogios de su progenitora. “Ella sabe que me puede contar todo y yo siempre lo voy aceptar con amor. Valentina es toda mi vida. Yo no imagino mi vida sin ella. Es una niña buena, noble, inteligente y le hace honor a su nombre”, comentó la recordada modelo de Habacilar. PUEDES VER: ¿A qué se dedicaban Thalía Estabridis y Tracy Freundt antes de grabar Esto es Habacilar? Valentina, hija de Thalía Estabridis, planea estudiar en Alemania Asimismo, Valentina contó que desea estudiar Biología, específicamente en el campo de la Zoología, y mencionó que tiene planeado vivir en Alemania para seguir su carrera profesional. “Mi mamá es mi mejor amiga y me encanta verla acá. Alemania ofrece muchas oportunidades para la carrera que pienso estudiar”, sostuvo. Fiorella Flores se reencuentra con Thalia Estabridis y Tracy Freundt Thalia Estabridis y Tracy Freundt fueron invitadas al programa En boca de todos. Sin embargo, no pensaron que serían sorprendidas por una excompañera de Habacilar. La actriz Fiorella Flores, quien también fue modelo de la versión original con Raúl Romero, ingresó al set de televisión.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa