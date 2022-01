Ha*Ash: hermanas se tiran tortazo en pleno concierto por el cumpleaños de Ashley

Las famosas hermanas integrantes del grupo musical Ha Ash publicaron en su cuenta de Instagram el divertido momento que vivieron durante una presentación en México.

Las icónicas integrantes de Ha*Ash se divirtieron con el público durante su presentación en una feria musical en México. Foto: composición/Instagram

La complicidad entre las hermanas de Ha*Ash es insuperable. El dúo musical es integrado por las cantautoras Hanna Nicole Pérez y Ashley Grace Pérez. Deleitan a sus fanáticos hace dos décadas con sus éxitos pop-country y baladas románticas. Durante una presentación en México, se jugaron una broma en el escenario. Ha*Ash celebra el cumpleaños de Ashley en concierto El divertido momento sucedió en México, cuando las hermanas se presentaron en el Palenque Feria de León 2022. En el evento también cantaron Gloria Trevi, Pepe Aguilar, Alejandro Fernández, Bronco, Emmanuel y Mijares. Ha*Ash se presentó el miércoles 26 de enero, fecha del cumpleaños número 35 de Ashley. Hanna no dejó pasar la oportunidad y celebró el onomástico de su hermana junto con sus fanáticos. Llevó una torta al escenario, lo cual emocionó a la cantante. PUEDES VER: Ha*Ash: Hanna celebra el primer cumpleaños de su hija Mathilda El equipo de producción del festival llevó al escenario un pastel decorado con velas para que la menor de las hermanas sople. Los asistentes del concierto cantaron las “Mañanitas”, como dicta la tradición mexicana. Tras pedir su deseo, Ashley le entregó la torta a Hanna para darle unas palabras de agradecimiento al público. Rápidamente, Hanna decidió jugarle una broma a su hermana, tirándole el postre sobre la cabeza mientras se encontraba de espaldas. Ashley se quedó helada de la sorpresa, pero rápidamente le devolvió el gesto. Recogió la torta del suelo y con esta persiguió a Hanna para finalmente embarrarle el cabello. Juguetonamente, Hanna probó un poco del pastel, para luego abrazar a su hermana. Compartieron el momento en su perfil oficial de Instagram como reel:

