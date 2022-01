Fernando del Rincón se vacila tras parodia de Carlos Álvarez a su entrevista con Pedro Castillo

“Gracias genios”, señaló el periodista de CNN, Fernando del Rincón, tras su sonada entrevista con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

Carlos Álvarez presentó su parodia de la entrevista de Fernando Rincón a Pedro Castillo. Foto: Instagram/Carlos Álvarez

El presidente de la República, Pedro Castillo, volvió a ser duramente criticado en los últimos días luego de su sonada entrevista con el periodista de CNN, Fernando Rincón. El hombre de prensa interpeló en repetidas ocasiones al mandatario nacional, quien no convenció con sus respuestas y hasta evitó dar su opinión sobre la situación política que se vive en Cuba y Venezuela. Esto generó que Carlos Álvarez tome cartas en el asunto y aliste una divertida parodia que presentó este jueves a través de sus redes sociales. En dicho sketch se aprecia al humorista imitando al reportero con mucha energía y siendo incisivo, mientras al frente tiene a ‘Peter Castle’, quien es presentado en versión diminuta. PUEDES VER: Carlos Álvarez parodia entrevista de Fernando del Rincón a Pedro Castillo Fernando Rincón se vacila tras apreciar parodia de Carlos Álvarez Al convertirse rápidamente en viral en todas las redes sociales, el video llegó a los ojos de Fernando Rincón, quien lejos de incomodarse con el hecho lo tomó con bastante humor. El periodista que labora en CNN compartió el video del sketch en su cuenta de Instagram junto a un pequeño mensaje. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernando Del Rincon (@fdelrincon) “Qué risa con esta parodia. ‘Ferdinando al Rincón’ entrevista a ‘Peter Castle’. Gracias genios”, precisó el reportero. Orlando Fundichely respondió pregunta que Pedro Castillo evitó Uno de los momentos más criticados de la entrevista de Fernando Rincón a Pedro Castillo fue cuando este evitó pronunciarse sobre la situación política de Venezuela y Cuba. Por ello, el actor Orlando Fundichely, nacido en la isla caribeña, utilizó sus redes sociales para dirigirse a la máxima autoridad del país y dar su punto de vista de lo que sucede en su tierra natal. “Ante la pregunta de Fernando del Rincón a Castillo sobre si en Cuba hay una dictadura, el presidente respondió: ‘Pregúntele a un cubano’... Bueno, como cubano le digo que SÍ, que en Cuba hay una cruel dictadura que encarcela a todo aquel que levante su voz de libertad”, indicó a través de Twitter. Pedro Castillo fue entrevistado por Fernando del Rincón, periodista de la CNN. Foto: Cuballama / difusión ¿Quién es Fernando del Rincón? Fernando del Rincón es un periodista mexicano de 52 años que actualmente radica en Estados Unidos. Hizo sus practicas a los 16 años en radio y televisión de Chiapas, luego trabajó en Televisa Monterrey y TV Azteca. Recientemente, su nombre se hizo tendencia luego de su entrevista con el presidente Pedro Castillo y sus conclusiones sobre esta. Asimismo, no es el único político peruano que ha entrevistado, pues en su lista están César Acuña, Julio Guzmán, Hernando de Soto, Dina Boluarte y Pedro Olaechea.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa