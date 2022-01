Ethel Pozo sobre la salida del aire de Mujeres al mando: “Seguramente van a reinventarse”

Luego de que las conductoras de Mujeres al mando anunciaran el final del programa, Ethel Pozo comentó sentirse muy apenada por las personas que perderán su trabajo.

Ethel Pozo contó estar triste por las personas que se quedarán sin trabajo con la cancelación de Mujeres al mando. Foto: composición Ethel Pozo, Mujeres al mando/Instagram

Ethel Pozo está a pocos días de regresar a la televisión con América hoy, en compañía de Janet Barboza y Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, aunque en el adelanto del retorno del magazine dejaron entrever que el programa contará con una nueva integrante. Sin embargo, la conductora hizo un alto a sus actividades para opinar sobre el fin de Mujeres al mando, el cual será transmitido hasta el mes de febrero por la señal de Latina. La hija de Gisela Valcárcel aseveró que la cancelación del magazine, donde apareció por unos días su excompañera Melissa Paredes, no es motivo para alegrarse e indicó que comparte la tristeza de Giovanna Valcárcel, porque varias personas al frente y detrás de cámaras pierden su trabajo. “Tú sabes lo sensible que soy, la gente ya lo sabe, da pena que las personas pierdan el trabajo, pero seguramente van a reinventarse. No trabajo en ese canal, pero seguro van a reinventarse. Sabemos que formatos del pasado vuelven. Entonces, cuando hay ganas y esfuerzo, siempre hay trabajo”, expresó a Infobae. PUEDES VER: Ethel Pozo confiesa que ya no ve a Melissa Paredes: “No concuerdo con cómo se dieron las cosas Conductora asegura que Melissa Paredes es otra persona De acuerdo a Ethel Pozo, la amistad que tenía con Melissa Paredes ha quedado en el olvido, ya que aseguró que está muy apenada por lo que ha pasado y sorprendida por los cambios en la vida de la actriz. “Su vida cambió muchísimo, para mí es otra persona, ya no comparto nada con ella, siempre voy a decir que conocí a una persona con la que compartí mi día a día, que ingresó a mi familia y yo a la suya, pero fue una Melissa que ya no existe”, precisó para Trome. Ethel Pozo recuerda sus épocas junto con Melissa Paredes en América hoy. Foto: composición/ La República/ captura de América TV Ethel Pozo emocionada con la nueva conductora de América hoy Solo faltan unos días para el retorno de América hoy 2022 y los principales presentadores se encuentran ultimando detalles para sorprender a sus seguidores; sin embargo, Ethel Pozo aseguró que se encuentran emocionados por conocer a la nueva conductora del magazine. “Espero que sea buena compañera, que se compenetre mucho con nosotros y venga a sumar al equipo. Espero que tengamos un año maravilloso para que el público disfrute todas las mañanas”. Ethel Pozo entusiasmada por la próxima temporada de América hoy. Foto: composición / GV Producciones

