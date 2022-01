Estrella Torres: pareja de la cantante hizo su debut en Esto es Habacilar

Kevin Salas poco a poco se hizo conocido en la farándula peruana tras confirmar su romance con Estrella Torres. Ahora, el modelo busca ganarse un nombre en la pantalla chica, ya que hizo su debut durante la edición del último martes 25 de enero en el programa Esto es Habacilar, espacio que ha sido duramente criticado por los cibernautas desde el día de su estreno por América Televisión.

Los televidentes quedaron sorprendidos al ver aparecer al fisicoculturista junto a la ‘Mackyna’ como ‘La bestia’, personaje que reemplazará a los recordados ‘Zopilote’ y ‘Tiburón’, quienes no aceptaron regresar en la renovada versión de Habacilar. Los nuevos integrantes participaron de unos de los juegos dónde debían evitar con maniobras de fuerza que los concursantes acumulen puntos y así llevarse 500 soles.

Luego de haber sido presentado como el nuevo jale del programa juvenil, Kevin Salas usó sus redes sociales para mostrarse muy emocionado y agradeció por esta nueva oportunidad. Además, compartió el video, donde se puede apreciar su ingreso a Esto es Habacilar. “Disfrutando de esta nueva experiencia. Espero que les guste” , escribió.

Estrella Torres emocionada por el debut de su pareja en la pantalla chica

El fisicoculturista no pudo evitar su felicidad y decidió contarles a sus seguidores su participación en el nuevo espacio de América Televisión, a lo que Estrella Torres se pronunció para felicitar a su pareja. “Orgullosa de ti mi amor. Te adoro precioso”, escribió en uno de los comentarios del post de Kevin Salas.

Estrella Torres orgullosa de su pareja en Esto es Habacilar. Foto: Kevin Salas/Instagram.

Roger del Águila cuenta que ‘Zopilote’ no quiso ser parte de Esto es Habacilar

El nuevo conductor de Esto es Habacilar recordó a ‘Zopilote’, quien era un luchador que protagonizaba un segmento divertido junto a él. Además, Roger del Águila contó que en uno de los juegos participaría ‘Zopilote’, con la función de retener a los participantes en un ring para que estos no puedan ganar; sin embargo, el querido personaje no quiso formar parte del nuevo formato de Habacilar. “¿Qué sabemos de su vida? Me cuentan que lo llamaron, no contestó, destruyó el teléfono: ‘No quiero saber nada’”, precisó el presentador.