Esto es Habacilar: Roger del Águila rompe billete de S/ 100 para premiar a equipos que empataron

El conductor Roger del Águila sorprendió a todos al no tener problemas en romper un billete para repartirlo entre ambos equipos.

Roger del Águila sigue sorprendiendo con sus actitudes en el programa. Foto: captura de América TV

Roger del Águila sigue causando asombro en todos los televidentes con sus singulares ‘ocurrencias’ en Esto es Habacilar. En la edición de este 27 de enero, el conductor no tuvo reparos en romper un billete de 100 soles para repartirlo a dos equipos que empataron en una de las competencias del programa. Todo ocurrió cuando ambos equipos empataron en uno de los juegos y se debían repartir 500 soles. Sin embargo no había billetes de 50 soles para poder dividir el premio. Ante esta situación, Roger, sin pensarlo, dejó sorprendidos a todos al tomar el efectivo y romperlo, sin ningún miramiento. PUEDES VER: Roger del Águila incomodo con Tula Rodríguez tras recordarle a Saskia Bernaola “Así es, Roger, ustedes han empatado y serán S/ 250 para cada equipo. Bueno, en el corte lo arreglamos”, dijo Paloma Fiuza al momento de premiar a ambos equipos. “Tranquila, ahorita lo arreglamos”, dijo Roger del Águila antes de romper el billete. Roger del Águila fue criticado por bromas racistas en el estreno de Esto es Habacilar Luego del estreno de Esto es Habacilar, muchos usuarios criticaron en redes sociales las bromas que hizo Roger del Águila durante la primera edición del programa, las cuales fueron calificadas como racistas. “Ojo que ya no estamos en 2005 y ser racista ya no es gracioso. Roger del Águila diciéndole más de una vez a este concursante ‘¿y tú estabas pasando en tu mototaxi?’, ‘¿lo han traído de la cárcel?’ y riéndose él solo”, comentó un usuario. Otro internauta listó más frases que el conductor de Esto es Habacilar dijo: “No te robes el micro”, “Tienes cara de que has practicado este juego, pero sobre techos”, “Te secuestraron o estabas afuera vendiendo chicharrones”. Usuarios reaccionaron a los comentarios de Roger del Águila durante el estreno de Esto es Habacilar. Foto: captura Twitter Críticas contra Esto es Habacilar Aparte de los comentarios de Roger del Águila, los seguidores del programa se mostraron defraudados por su primer episodio. Internautas mencionaron haber notado a Tracy Freudt y Thalía Estabridis, modelos en la edición de 2003, incómodas. Mientras tanto, el formato televisivo presentó a múltiples integrantes de Esto es guerra como parte del elenco del reboot, lo cual también indignó a los televidentes.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa