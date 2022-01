Elías Montalvo sorteó sus camisetas de Esto es guerra durante transmisión en vivo

El último martes 25, Elías Montalvo generó sorpresa cuando decidió sortear sus camisetas de Esto es guerra durante una transmisión en vivo de Instagram. El portal de Instarándula fue el encargado de difundir el preciso momento cuando el tiktoker contaba por qué tomó esta decisión por medio de historias de las redes sociales.

“Samu, entra al live de Elías. Está sorteando las camisetas de Esto es guerra porque dice que nunca más las usará” , fue el mensaje que recibió Samuel Suárez, creador de contenido en Instagram. Además, el periodista contó que fuentes cercanas le habrían confirmado el adiós definitivo de Montalvo al reality de América Televisión.

Elías Montalvo sorteó sus camisetas de EEG durante un en vivo en Instagram. Foto: captura Instarándula.

Luego de revelar el sorteo de las camisetas, el conductor de Instarándula recordó el breve paso del ex chico reality en dicho programa. “Aunque me dicen por ahí que ya descarta por completo su regreso a EEG. Qué raro, si era el consentido del show”, precisó.

Tiktoker reveló que pasará casting en Televisa

El exintegrante de Esto es guerra asistió al estudio de Amor y fuego, donde respondió todas las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre. Además, Elías Montalvo mencionó que viajará a México para pasar casting en Televisa. “Voy a ir a probar suerte y esperar qué tal me va, por segunda vez. El que la sigue la consigue. Hace unos años intenté un casting y quiero intentarlo de nuevo a ver qué pasa, ir a buscar nuevos rubros por alla”, detalló.

Elías Montalvo afirmó que viajará a México en los próximos días. Foto: GLR

Elías Montalvo cuenta por qué no participó en Esto es Habacilar

En conversaciones con La República, Elías Montalvo indicó que descarta su retorno al set de América Televisión, donde se hizo conocido, ya que no le renovaron contrato. Además, tiene planeado viajar a México junto a su novio. Tras ello, el joven se animó a explicar por qué no fue parte del nuevo formato de Habacilar. “Es otra gente, no va conmigo. Me hubiese gustado si habría competencia, pero en este caso no”, refirió.