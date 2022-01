Novia de Jerson Reyes tras ampay con Dorita: “El universo me quitó un peso de encima”

Greis Keren arremete contra el pelotero luego de descubrir que anda en ‘saliditas’ con Dorita Orbegoso.

Ampay Dorita Orbegoso y Jerson Reyes

Tras las imágenes emitidas en Amor y fuego, se pronunció Greis Keren, la novia de Jerson Reyes, sobre el supuesto romance de este con Dorita Orbegoso. Ella aseguró que recién se enteró de que la estaban engañando cuando el programa mostró unas imágenes donde aparecen ellos compartiendo un día de recreo en un club campestre. La joven de 34 años declaró para las cámaras de Amor y fuego y comentó lo siguiente: “Lo vi tres días antes. Fuimos a comer enchiladas y luego él sabe lo que pasó… Por eso es que cuando me mandaron el video le dije ‘oye, ¿qué pasa aquí?’”. Por tal motivo, decidió contactarse con Jerson a través de Instagram y le dijo de todo. “Pena me das, infeliz, eres un pobre infeliz… falso de m***, qué asco me das, eres un pobre infeliz, solo te digo eso. ¿Por qué ch*** estuviste conmigo”, señaló molesta. PUEDES VER: Paolo Guerrero, Yahaira y otros famosos que armaron grandes fiestas en plena pandemia Finalmente, indicó que se siente agradecida, ya que gracias a esto abrió los ojos y ahora es libre. “Yo sí agradezco al universo, que realmente me quitó un peso de encima, porque sí, en su momento me enamoré. Es todo lo que se dice en televisión, ahora sí lo comprobé. El karma existe”, añadió. Dorita habla sobre ampay con Jerson Reyes La conductora visitó el ser de Mujeres al mando, donde no pudo evitar ser consultada por el ampay que tuvo con el futbolista Jerson Reyes. La modelo dio detalles de su vida amorosa y no descartó un posible romance con el exfutbolista. “Estoy en una bonita etapa”. Dorita Orbegoso habló sobre ampay. Foto: captura Latina / Amor y fuego ¿Quién es Jerson Reyes? Jerson Reyes se hizo conocido en televisión cuando en 2016 se presentó en El valor de la verdad para contar su versión del romance que vivió con la cantante de salsa Yahaira Plasencia. En ese tiempo ocupaba los titulares de noticias por protagonizar un escándalo por estar presuntamente involucrado en la ruptura de la salsera con Jefferson Farfán. Jerson Reyes saltó a la fama en televisión al presentarse en El valor de la verdad. Foto: GLR