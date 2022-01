Dolly Parton aplaude a Britney Spears y a Taylor Swift: “Tienes que defenderte”

Dolly Parton, icónica cantante country de Estados Unidos, no dudó al hablar sobre sus colegas Britney Spears y Taylor Swift en una reciente entrevista. La intérprete de “9 to 5” recalcó lo importante que es para las cantantes defender su honor y sus trabajos.

Dolly Parton rechaza rotundamente la falta de respeto hacia las artistas actuales

Según Consequence, Dolly Parton es la voz indicada para hablar de misoginia y falta de reconocimiento a las mujeres en la industria musical. En una nueva conversación con el portal Hollywood Life, ella se mostró bastante segura al criticar la tutela a la que fue sometida Britney Spears durante 13 años.

“Realmente me equivoco a veces cuando la gente maltrata al artista. No me gusta eso. No me gusta juzgar a otras personas y sus problemas, pero cuando suceden todas esas cosas, como con Britney Spears, cuando se ven envueltos en una controversia como esa, tienes que defenderte”, dijo.

Ya en julio del 2021, Dolly había dado su opinión con respecto al movimiento #FreeBritney y señaló que deseaba que la situación termine de forma positiva para Britney.

¿Qué más dijo la intérprete de “Jolene” sobre Taylor Swift?

Asimismo, defendió el trabajo de Swift con respecto a las críticas por su método de composición, provenientes del músico inglés Damon Albarn.

Parton comentó: “No me importa lo que digan los demás sobre mis canciones, pero Taylor es una gran escritora, con o sin nadie”.

Con respecto a lo que dijo Albarn sobre crear letras con otra persona y si es que esto contaba como componer o no, la cantante de country dio su opinión: “No es cierto. Cuando coescribes una canción, trabajas igual de duro. A veces trabajas más duro con un coguionista porque quieres estar seguro de hacer tu parte”.

Asimismo, felicitó la reacción de Swift y celebró su valentía al hacer respetar su trabajo: “Creo que lo ha hecho muy bien. Y esa es una de las cosas que admiro de ella porque nunca se ha vendido a sí misma. Siempre ha tenido buen gusto en cómo se presenta con sus canciones. Y es muy creativa y muy, muy, muy inteligente en el marketing de su vida. Ella sabe quién es y lo que quiere. Y yo soy de la misma manera. Voy a luchar si va en contra de lo que siento que no es correcto para mí”.

Recordemos que la intérprete de “All too well” contestó a los comentarios de Albarn vía Twitter: “Damon Albarn, era una gran admiradora tuya hasta que vi esto. Escribo todas mis canciones. Tu opinión es completamente falsa y tan dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jod*** tratar de desacreditar mis escritos”.

Swift admitió sentirse decepcionada y aclaró que ella escribe todas sus canciones. Foto: Twitter / Taylor Swift

Ante esto, al líder de Blur no tuvo más opción que disculparse públicamente. Además, señaló que sus palabras fueron tergiversadas por la prensa.

Albarn se disculpó con Swift y aseguró que se tergiversaron sus palabras. Foto: Twitter

“Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición de canciones y lamentablemente se redujo a clickbait. Me disculpo sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”, escribió el músico.