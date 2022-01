¿Cuándo y cuáles son los precios para el concierto de Bad Bunny en Perú 2022?

Tras el anuncio de la gira mundial de Bad Bunny, la cual incluyó a Perú como uno de sus destinos, te contamos cuándo será el concierto del reguetonero más popular del momento, así como otros detalles.

El popular 'Conejo malo' anunció su gira mundial World's hottest tour. Foto: EFE

