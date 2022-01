Chris Martin revela que solo tiene planeado grabar 12 discos junto a Coldplay

El cantante sorprendió a los seguidores de la banda británica al anunciar que uno de los últimos discos que planea lanzar tendrá un giro especial.

El músico reveló que desea hacer un musical con Coldplay. Foto: BBC

En una entrevista, el músico inglés Chris Martin sorprendió a sus fanáticos al anunciar que su banda, Coldplay, no hará más que 12 discos en su historia musical. Además, reveló que uno de los últimos discos que haga se hará también en formato audiovisual, específicamente como una película musical. PUEDES VER Chris Martin afirma que ver Volver al futuro lo motivó a fundar Coldplay Chris Martin explica por qué Coldplay hará una cantidad determinada de álbumes En una reciente entrevista exclusiva para el portal NME, Martin ha dicho que abandonará Coldplay después de estrenar su doceavo disco. Recordemos que la agrupación lanzó su noveno álbum, Music of the spheres, en octubre del año pasado. “Vamos a hacer 12 álbumes. Porque es mucho volcarlo todo en hacerlos. Me encanta y es increíble, pero también es muy intenso. Siento que porque sé que el desafío es finito, hacer esta música no se siente difícil, se siente como: ‘Esto es lo que se supone que debemos hacer’”, explicó. A inicios de esta semana, Martin también se presentó en el show de Ellen Degeneres. En aquella ocasión, explicó que a los otros miembros de la banda y a él “les parece correcto” hacer solo tres discos más. PUEDES VER Chris Martin declaró que Coldplay dejará de hacer nuevos discos en 2025 “Creo que seguiremos de gira y siempre estaremos juntos como un grupo de músicos y amigos. Pero la historia de nuestros álbumes termina entonces”, contó. Momentos después, el cantante le contó a la presentadora que Coldplay desea grabar una película musical: “Pienso que, con el tiempo, hemos aprendido… somos tan afortunados de poder seguir lo que se siente bien. Y eso es lo que hemos decidido hacer. Por eso nuestra música cambia un poco: a veces perdemos gente y metemos a otra. Finalizó su mensaje e insistió en que se siente agradecido por lo hecho con Coldplay: “Pero, en realidad, se ha vuelto muy divertido, ya que tuvimos el privilegio de seguir lo que se siente correcto. Todo el mundo debería hacerlo”. PUEDES VER BTS y Coldplay: Chris Martin habla sobre su gran admiración por los idols de Bangtan Chris Martin sorprender al anunciar que Volver al futuro lo motivó a crear Coldplay En una entrevista realizada en el programa de Kelly Clarkson, Chris Martin señaló que, como consecuencia de su crecimiento en una zona rural, lejos de la ciudad y antes de la era de internet, la televisión lo ayudó a moldear sus preferencias. Debido a esto, Martin sintió que ver a Michael J. Fox en Volver al futuro fue el comienzo de su amor por la música y le generó el deseo de formar una banda. “Mi número uno, probablemente, es Michael J. Fox. Una vez vino y tocó dos de las canciones de Back to the future con nosotros (...). Eso fue realmente maravilloso. Él vino a interpretar ‘Johnny B. Goode’ y esas cosas, fue alucinante”, exclamó el músico al recordar las veces que el actor subió al escenario para tocar juntos.

