Britney Spears y su prometido gozan de unas increíbles vacaciones en Hawái

¡De vacaciones! Luego de la polémica que causó su hermana, Britney Spears decidió irse unos días de viaje a Hawái y pasar tiempo con su prometido Sam Asghari. La pareja fue vista el pasado jueves en un jet privado rumbo a la paradisíaca isla.

La cantante ha compartido algunas fotografías en sus redes sociales, donde muestra lo bien que se la pasa en la isla. Asimismo, paparazzis de Daily Mail los siguieron hasta su destino final y han publicado imágenes de ambos pasando un rato de relajo y despreocupados de lo que pasa en el mundo.

En las instantáneas subidas a internet, se puede ver a la ‘princesa del pop’ modelar un hermoso bikini de cuadros color mostaza con unos lentes de aviador, accesorio infaltable en los looks de la compositora.

Britney Spears comparte fotografías de sus vacaciones en Hawái. Imagen: Britney Spears/Instagram

Britney Spears explota contra su hermana

Hace unos días Britney se pronunció en Instagram sobre el comentario de su hermana Jamie Lynn en una entrevista. “¡Pequeña mocosa egoísta! ¡Diciendo lo raro y tonto que fue haberle comprado una casa a mamá! Estaba tan orgullosa y le dijiste a la chica de la entrevista que era simplemente raro”, expresó la cantante.

Además, señaló que su hermana no tiene empatía y debe mantener su distancia. “¡Tú me dejaste fuera cuando más te necesitaba!” Escribir en tu libro diciendo que ya no era como tu mamá… No, me lastimaste”, agregó.

Tercera parte del mensaje de la artista. Foto: Instagram Britney Spears

Madonna desea colaborar de nuevo con Britney Spears

A través de una transmisión en vivo de Instagram, la cantante Madonna reveló que tiene ganas de organizar una gira con su colega Britney Spears. “Diablos, sí. Tengo que hacerlo. Britney y yo, ¿qué pasaría con eso? No estoy segura de si le gustaría, pero sería genial. Nos gustaría recrear el ‘original’”, comentó Madonna haciendo alusión al beso entre ella y Britney en los MTV Video Music Awards del 2003.