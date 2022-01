Bad Bunny en Colombia 2022: entradas se agotan antes de iniciada la venta oficial

El artista urbano Bad Bunny se presentará en Medellín, Colombia, el próximo 18 de noviembre. Los tickets para el concierto se agotaron en menos de 24 horas.

Bad Bunny se presentará en Medellín el 18 de noviembre. Foto: EFE

¡Empezó la fiebre sudamericana por Bad Bunny! El cantante iniciará su primer tour por Latinoamérica en los últimos meses de 2022. El artista puertorriqueño se presentará en Medellín el próximo 18 de noviembre, donde la empresa responsable de la venta de las entradas decidió adelantar esta. La emoción de sus seguidores fue tanta que los tickets se agotaron en cuestión de horas. Bad Bunny agota entradas en Colombia La venta de entradas para el World’s Hottest Tour estaba programada para iniciarse el viernes 28 de enero. Sin embargo, la plataforma Tu boleta de Colombia decidió habilitarla el miércoles 26. Sin previo aviso, dieron inicio a una preventa para el show de Medellín. Después de tan solo tres horas de iniciada la venta con descuento, se agotó. Con ello se vendió la mitad de la capacidad del estadio Atanasio Giradot, donde se presentará el artista el próximo 18 de noviembre. PUEDES VER: Bad Bunny: ¿dónde comprar entradas para el concierto en Chile 2022? La preventa para Bad Bunny en Colombia duró tan solo tres horas. Foto: captura de Twitter Entonces, solo restaron entradas para la zona con visibilidad más baja, en la gradería del local. Estas son individuales y están valorizadas en aproximadamente $ 16, o 65.000 pesos colombianos. Por otro lado, también quedaron a la venta palcos para 10 personas, ubicados en primera fila, por unos $ 6.050 dólares (24 millones de pesos). Sin embargo, estas se agotaron en la mañana del 27 de enero. Internautas reportan que las entradas para Bad Bunny quedaron agotadas. Foto: @badbunnyinfope ¿Habrá segunda fecha para Bad Bunny en Medellín? Como los fanáticos colombianos arrasaron con la preventa, ha quedado demostrado que existe una alta demanda para el concierto. El empresario Diomar García, quien intervino para la inclusión de Medellín en el tour, explicó que se estipuló el viernes 18 como primera fecha para que quede abierta la posibilidad de un segundo concierto. PUEDES VER: Bad Bunny en Perú 2022: ¿dónde comprar las entradas para el concierto del ídolo del reguetón? En diálogo con Blu radio, García dio a conocer que la fecha tentativa sería el 19 de noviembre, en el mismo estadio Atanasio Giradot. Agregó que se optó porque el concierto no se dé en Bogotá porque, a diferencia de Medellín, la capital no es considerada ‘potencia mundial en reguetón’. El World’s Hottest Tour iniciará el 5 de agosto en Florida, Estados Unidos y también incluye al Perú. Foto: Ricardo Arduengo / AFP

