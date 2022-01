Yailin la más viral presume anillo de compromiso que le regaló Anuel AA

Anuel AA y su novia Yailin la más viral siguen causando polémica en redes sociales a pocos días de hacer público su romance. Y es que las muestras de amor que se dan desde la cama o en cualquier lugar dejan sorprendidos a todos sus seguidores. Más aún después de las declaraciones de Karol G, quien dio a entender que hubo una infidelidad por parte del rey del trap.

El cantante usó su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas y afirmó que no vive de los comentarios negativos del público. Además, señaló que se encuentra feliz en su nueva relación con la dominicana.

Y es que ahora la cantante subió un video para presumir el enorme anillo de compromiso que le regaló Anuel. “Ese candado no tiene llave, a punta de bala tienen que abrir ese candado”, dice el cantante entre risas. Mientras que Yailin agregó: “Una mujer comprometida ya, hay boda”.

Recordemos que la pareja anunció que tienen una sorpresa preparada para San Valentín, día en el que Karol G cumple años. De esta manera, se incrementa la tensión entre las partes involucradas, más aún con los comentarios polémicos que hace Anuel haciendo referencia a su expareja.

Anuel AA se olvida por completo de Karol G

En una entrevista con Al rojo vivo, Anuel dejó en claro que se encuentra feliz al lado de Yailin y que ya no hablará más respecto a su expareja, Karol G. No obstante, debido a la insistencia del periodista por saber más sobre qué pasó con la colombiana, el cantante agregó. “Ya eso es pasado, yo tengo una relación nueva. Estás en las redes, tú la has visto. Estás hablando mucho de Karol, faltándole el respeto a la baby”.

Anuel AA se incomoda durante entrevista cuando le recuerdan su romance con Karol G. Foto: composición/ captura de Telemundo/ Instagram

¿Quién es Yailin, la nueva novia de Anuel?

Conocida como Yailin la más viral, Jorgina Guillermo Díaz de 20 años ha ganado reconocimiento en redes sociales gracias a su talento como cantante, pese a solo tener 3 temas originales en YouTube.

De acuerdo a medios de República Dominicana, en un inicio, la joven quería ser doctora, ya que su familia está llena de médicos. Sin embargo, los miles de likes conseguidos en sus distintas plataformas inclinaron su carrera hacia la música, donde cuenta con las canciones como “Depósito de leche” y “Cuero”.