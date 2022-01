Chilenos de exportación: imitadores que llegaron a Yo soy y brillaron con sus presentaciones

Nino Bravo, Luis Fonsi y Myriam Hernández son algunos de los personajes que fueron interpretados por participantes chilenos en Yo soy: grandes batallas internacional.

Imitadores chilenos que cautivaron al jurado de Yo soy Perú. Foto: composición/ Instagram

Yo soy: grandes batallas internacional se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la televisión peruana gracias al talento de artistas nacionales y extranjeros. A lo largo de esta temporada, destacados imitadores llegaron a nuestro país, muchos de ellos vinieron desde Chile y deslumbraron al jurado con sus presentaciones. Aquí te contamos de quiénes se trata. Sebastián Hormazábal (Nino Bravo) Sebastián Hormazábal, quien caracteriza a Nino Bravo, fue nada menos que el ganador de Yo soy Chile (segunda temporada), el 2011. Además, ocupó el tercer lugar de Yo me llamo, en Colombia, el 2014, y destacó en otras competencias de imitación en Ecuador, Argentina y Bolivia. Durante una entrevista con el medio Tiempo X, el ‘doble’ del cantante español contó que se sorprendió cuando recibió la propuesta para participar en Yo soy: grandes batallas internacional, y dijo estar muy agradecido por la respuesta del público peruano hacia su trabajo, por lo que espera consolidar una carrera aquí. Imitador chileno de Nino Bravo en Yo soy Perú. Foto: Sebastián Hormazábal/ Instagram Boris Saavedra (Luis Fonsi) Por otro lado, Boris Saavedra, el joven que interpreta al puertorriqueño Luis Fonsi, es otro de los notables talentos chilenos que llegó a Yo soy: grandes batallas internacional. Sin embargo, el imitador no es nuevo en el mundo de la pantalla chica, pues ha participado en Yo soy Chile, en 2021, y llegó a la final de Mi nombre es, en 2011. Un dato curioso es que ha manifestado que siempre soñó con competir en el programa de imitación peruano de Latina. Imitador chileno de Luis Fonsi en Yo soy. Foto: Boris Saavedra/ Instagram Marcelo Sepúlveda y Claudio Leiva (El Dúo Dinámico) Desde 1991, Marcelo Sepúlveda y Claudio Leiva unieron sus voces para interpretar clásicos temas de la Nueva ola en pubs, bares y discotecas de Valparaíso. Más de 30 años después, los imitadores del Dúo Dinámico consiguieron presentarse en el escenario de Yo soy Chile y ahora en el de Yo soy: grandes batallas internacional, en Perú. A lo largo de su trayectoria, la agrupación también ha aparecido en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, haciendo los coros para La Sonora Palacios y La Gran Sonora de Chile. Imitadores chilenos del Dúo Dinámico. Foto: Claudioymarcelo_duodinamico/ Instagram Lorena Leiva (Myriam Hernández) Otra artista chilena que ha deslumbrado en Perú ha sido Lorena Leiva, imitadora de Myriam Hernández. Ella también participó en Yo soy Chile y, además, grabó junto a Marcos Llunas el tema “Cuando quieras, donde quieras”, cuya versión original es interpretada por Dyango, padre del cantante. Imitadora chilena de Myriam Hernández en Yo soy. Foto: Lorena Leiva/ Instagram Víctor Cuevas (Beto Cuevas) Víctor Cuevas es quien asume la responsabilidad de caracterizar a Beto Cuevas, una de los grandes íconos del rock en español. El joven lleva una década imitando al vocalista de La Ley, y es por ello que le entusiasma mucho el haber podido internacionalizar su carrera gracias a la vitrina de Yo soy: grandes batallas internacional, en Perú. A lo largo de su trayectoria, Cuevas ha competido en programas como Yo soy Chile, Yo soy Chile, all stars y Yo me llamo, en su país de origen. Imitador chileno de Beto Cuevas en Yo soy Perú. Foto: Instagram Mario Kramarenko (Frank Sinatra) Finalmente, tenemos a Mario Kramarenko, el ‘doble’ chileno de Frank Sinatra. Desde su infancia, el artista empezó a imitar a diversos personajes, pero optó por quedarse con el personaje de La Voz. Tras su paso por Yo soy: grandes batallas internacional, en Perú, el imitador agradeció al público peruano por haberlo apoyado y por los constantes elogios a su trabajo. Imitador chileno de Frank Sinatra en Yo soy. Foto: Mario Kramarenco/ Facebook

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa