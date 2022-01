Niños hacen largas colas para poder acceder a una beca en la escuela de Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia prometió brindar becas a niños que no tuvieran los recursos suficientes para inscribirse a su taller de baile.

Yahaira Plasencia brinda becas

