Yahaira Plasencia a Maricielo Effio: Me abrió las puertas de su escuela cuando no tenía nada

La Academia by Yahaira Plasencia abrirá sus puertas el próximo 31 de enero. La escuela de baile de la famosa salsera tendrá como profesora a Maricielo Effio, quien es una conocida coreógrafa y bailarina. Ante la presencia de la también actriz, Plasencia se mostró muy feliz y no dudó en agradecerle por becarla cuando era una niña.

A través de sus redes sociales, Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al contarles que inaugurará una escuela de baile, donde tendrá como profesores a bailarines de Reinas del show y El artista del año. Entre ellos está la actual pareja de Melissa Paredes, Anthony Aranda.

Yahaira Plasencia feliz tras el ingreso de Maricielo Effio en su academia de baile

Este miércoles 26 de enero, a través del programa de Mujeres al mando, Yahaira Plasencia dio detalles de su academia de baile y se mostró feliz al presentar a Maricielo Effio como profesora.

“Mi madre. Le digo madre desde muy chiquita, porque ella me becó desde los 13 años y estoy feliz de que esté aquí conmigo, compartiendo este sueño (...) Me abrió las puertas de su escuela cuando yo no tenía nada. Agradecida con su escuela por becarme durante cuatro años. Ellos tuvieron el ojo de decir ‘esta niña va ser grande, y baila’”, sostuvo la cantante ante las cámaras.

Por su parte, la también actriz habló del esfuerzo de Yahaira Plasencia cuando era niña y que gracias a su talento logró ser becada. “La felicito por esta gran escuela de baile, ella sabe mucho de esto porque empezó conmigo desde chiquita. Vi el esfuerzo y talento que tenía. La bequé porque creo en el talento peruano, y ella es muestra de que sí se puede”, contó Effio.

Yahaira Plasencia donará becas en su academia de baile

La cantante salsera Yahaira Plasencia mencionó que otorgará 10 becas para niños menores de 18 años que no tienen recursos económicos para matricularse en su academia de baile. “Este 26 de enero estoy haciendo unas audiciones para aquellos niños que no tienen los recursos económicos para poder matricularse, como yo, que en algún momento fui becada por Maricielo Effio. Entonces, estoy muy contenta”, dijo al programa En boca de todos.