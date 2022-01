Rosángela Espinoza olvida sus diferencias con Elías Montalvo: “Amor y paz”

El ex chico reality Elías Montalvo sorprendió al aparecer en el programa Amor y fuego este miércoles 26 de enero. A su paso, el joven tiktoker habló de Rosángela Espinoza y dijo que se distanciaron, pues ella se tomó personal la votación que se hizo en la que se decidía su permanencia en Esto es guerra. Luego de su paso por el set de Willax TV, la popular ‘Chica Selfie’ le escribió para resolver sus diferencias.

A través de historias en Instagram, Elías Montalvo mostró la reciente conversación que tuvo con Rosángela Espinoza, donde la ex chica reality le pedía dejar las cosas atrás.

¿Cuál fue la conversación que tuvieron Rosángela Espinoza y Elías Montalvo?

La influencer y modelo Rosángela Espinoza aprovechó para reclamarle a Elías Montalvo que él no haya votado por ella en las eliminaciones de Esto es guerra. Éste le respondió que por ese motivo ella se resintió y le puso “la cruz”.

“¡Oye, marginal! Dejemos las cosas ahí. Amor y paz. Me comentas”, fue el mensaje que le dejó Rosángela a Elías por medio de Instagram. Ella le propuso hacer las pases y olvidar las diferencias. Ante ello, Elías respondió: “Tú que te me resientes de nada y sacaste tus conclusiones sola. Peace and love (paz y amor)”.

Luego de su distanciamiento, Rosángela Espinoza y Elías Montalvo se amistan. Foto: Captura / Instagram

¿Qué dijo Elías Montalvo en Amor y fuego sobre Rósangela Espinoza?

A su paso por Amor y fuego, Elías Montalvo dio diversos detalles de su paso por Esto es guerra. El joven tiktoker habló de diversas polémicas, entre ellas su amistad con Peter Fajardo y el distanciamiento con Rosángela Espinoza.