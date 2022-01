Rosángela Espinoza descartó incursionar en OnlyFans: “Por eso estoy estudiando”

Desde hace algunos meses, diversos personajes de la farándula nacional han ido incursionando en OnlyFans debido a las jugosas ganancias económicas que genera. Xoana González, Daysi Araujo, Fatima Segovia, Nicola Porcella, entre otros, ya tienen presencia en dicha plataforma e incluso han llegado a comprarse propiedades con el dinero obtenido.

Por ello, otras personalidades del medio suelen ser consultadas por sus fanáticos sobre la posibilidad de dar el paso e ingresar a este mundo. Este fue el caso de Rosángela Espinoza, quien realizó el acostumbrado reto de las preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde uno de sus fans tocó el tema.

Rosángela Espinoza descartó incursionar en el OnlyFans

Al inicio, la ‘Chica Selfie’ bromeó con esta posibilidad al asegurar que se convertiría en millonaria si se logra crear una cuenta en OnlyFans. Sin embargo, en otra de las historias de esta red social descartó rotundamente esta chance, y señaló que se encuentra enfocada en sus estudios y sus diversas empresas.

“No, no hay forma, por eso estoy estudiando, estoy haciendo mis empresas, y no, no va conmigo”, precisó Rosángela Espinoza ante sus miles de seguidores.

Rosángela Espinoza contó que la separaron de Esto es guerra por visitar a Elías Montalvo

Hace unos días atrás, Rosángela Espinoza visitó Amor y fuego para hablar sobre algunos detalles desconocidos de su salida de Esto es guerra. Grande fue la sorpresa de Rodrigo González y Gigi Mitre cuando la ‘Chica Selfie’ señaló que la sacaron de la competencia por visitar a Elías Montalvo en la clínica cuando este se accidentó.

“Cuando estaba a una cuadra de la clínica, yendo a visitar a Elías, me llaman de EEG para que no vaya. Me dijeron que si iba a visitarlo quedaba fuera del programa. Fue totalmente injusto, y yo dije: ‘Entonces estoy fuera del programa’. Después recibí un mensaje diciendo que yo fui para montar mi show y no sé qué más”, precisó.