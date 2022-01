El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa

Roger del Águila regresó a las pantallas de América Televisión el último lunes como el flamante conductor de Esto es Habacilar, el programa que reemplaza en este verano a Esto es guerra y que fue promocionado como la continuación de Habacilar. Sin embargo, hace más de dos años, el animador contó que no le gustaba el reality juvenil.

En conversación con Andrea Llosa, el presentador contó que salió de Dos sapos, una reina, programa que conducía junto con Maju Mantilla y Joselito Carrera, porque no le gustaba hablar de la vida de los famosos y también debido a que no quiso suplir a Mathías Brivio en Esto es guerra.

“Me chotean porque yo no quería seguir ciertas cosas, no me gustaba mucho hablar de espectáculos y no me gustaba reemplazar a Mathías Brivio en Esto es guerra . No me gustaba y la productora quería que yo esté en Esto es guerra”, declaró para Andrea al mediodía en abril de 2019.

Roger del Águila contó que, anteriormente, aceptó un par de veces, pero a la tercera decidió rechazar la oferta y no se presentó en el reality juvenil, por lo que hubo fricciones. “Dije: ‘No me gusta, no quiero hacer esto’”.

Esto es guerra no representa al país

El actual conductor de Esto es Habacilar contó que no aceptó conducir EEG porque no le gustaba el programa. “La televisión no tiene que educar, se tiene que entretener, pero yo sentía que esos chicos, en cierta forma, no representaban al Perú, y yo no quería ser partícipe de eso. ¿Por qué no había un chico de Puno, de Iquitos?, ¿por qué todos son de un solo perfil? Yo no voy con eso”, explicó Del Águila.

En dicha entrevista para las cámaras de ATV, el famoso ‘Chivito’ dijo que Esto es guerra pudo haber sido más inclusivo con la presencia de chicos de todas partes del Perú. “Hay muchos chicos simpáticos e inteligentes, ellos deberían tener una oportunidad (...) Todo lo que se hace se puede mejorar, no para destruir. Dicen que la televisión es una basura, la televisión es un reflejo de lo que somos, entonces, ¿todos somos una basura? No es así”, mencionó el conductor.

¿Quién es Roger del Águila?

Roger del Águila es un actor, músico, compositor, productor, guionista y director. Ingresó al programa Habacilar en el 2003 y tres años después decidió dar un paso al costado para dedicarse a su carrera actoral y a su productora Rodacine.

Participó en numerosas producciones como Talk show (2006), El buen Pedro (2012), Quizás mañana (2013), Japy ending (2014), Poseídas (2015), Hasta que la suegra nos separe (2016) y el programa Dos sapos y una reina (2012).