¿Qué fue de la vida de Georgia Pomar, la modelo de Habacilar que trabajó con Roger del Águila?

Hace unos días, Roger del Águila admitió haber estado enamorado de Georgia Pomar cuando trabajaron juntos en Habacilar. Aquí te contamos a qué se dedica y cómo luce actualmente la exmodelo.

Georgia Pomar debutó en R con erre en el 2002. Foto: composición Facebook/ R con erre

Habacilar regresó a la pantalla chica, y con la producción también volvieron los recuerdos de lo que en su momento fue el programa favorito de los jóvenes peruanos. Así lo demostró Roger del Águila, nuevo conductor de Esto es Habacilar, quien recordó haber estado enamorado de una de las modelos durante su visita a En boca de todos. Georgia Pomar es el nombre de la joven que llamó la atención del presentador cuando participaban juntos en R con erre y, posteriormente, en Habacilar. Luego de una década de la cancelación del programa, más de uno se pregunta qué sucedió con la muchacha y a qué se dedica actualmente. En la siguiente nota te lo contamos. ¿Quién es Georgia Pomar? Georgia Pomar es una exmodelo de televisión que debutó en R con erre en el año 2002 y conquistó los corazones de los televidentes. Es por ello que continuó como parte del elenco de Habacilar cuando comenzó a emitirse a través de América Televisión. Como modelo, llegó a ser candidata al concurso Miss Hawaiian Tropic. Asimismo, también se desempeño como cantante en la agrupación Las Chicas Glow, junto con Leslie Shaw. PUEDES VER: ‘Tomate’ Barraza le hace curiosa petición a Roger del Águila: “Quisiera que me saque el mal” Georgia Pomar fue modelo de Habacilar en los 2000. Foto: captura/Facebook ¿A qué se dedica actualmente Georgia? Luego de su participación en Habacilar, la modelo se alejó de las cámaras de televisión hasta la actualidad. Georgia ha decidido dedicarse enteramente a su carrera como personal trainer y demuestra cómo disfruta llevar una vida sana a través de sus redes sociales. La exmodelo no es muy activa en las plataformas digitales a comparación de sus colegas que también desfilaron por el set de América TV. Georgia Pomar es personal trainer. Foto: Georgia Pomar/ Facebook Georgia Pomar es personal trainer. Foto: Georgia Pomar/ Facebook

