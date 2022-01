Pelo Madueño lanza el videoclip de “Pendiente”, una carta de amor que se volvió canción

Pelo Madueño comienza este año 2022 con el lanzamiento del videoclip de “Pendiente”. Este tema, con una letra y una interpretación muy al estilo del artista, va calando en la gente que la escucha, la comparte y la hace suya gracias a que la canción relata muchas emociones y sensaciones sobre una ruptura que cualquiera puede vivir.

“Nunca pensamos que esta canción podría ser una favorita porque tiene todo para fracasar, dura 7 minutos, tiene 12 estrofas, no sigue una estructura de hit, etc. Pero aquí actúa la conexión con la gente, que es mágica e impredecible. Hoy es la más pedida en mi repertorio y he querido agradecer a mi gente con este videoclip para que además de oírla, ahora puedan también verla”, asegura Pelo Madueño.

“Por otro lado, esta señal del público da esperanzas, en tiempos en que la canción como formato parece desaparecer entre el océano de música prefabricada y sintética”, añade sobre “Pendiente”, cuya letra expresa lo que muchas personas quizás necesitan decir luego de una ruptura amorosa, esas palabras “pendientes” para soltar y poder avanzar.

El videoclip fue dirigido por Brian Jacobs de Carapulkra Film y fue realizado durante la pandemia junto a un talentoso equipo de producción y todos los protocolos de seguridad. La dirección de arte estuvo a cargo de Michael Day.

Ofrecerá concierto en Lima

Para celebrar este lanzamiento, Pelo Madueño ofrecerá un concierto con banda completa este 30 de enero en el Yield Rock en la Plaza San Martín del centro de Lima.

Las entradas pueden adquirirse aquí: https://www.joinnus.com/events/concerts/lima-pelo-madueno-vuelve-al-centro-de-lima-45406