Paquita la del barrio cancela presentaciones por delicado estado de salud: “No estoy bien”

Los fanáticos de Paquita la del Barrio en la ciudad de Guanajuato deberán esperar un poco más para poder asistir al concierto de la artista por motivos de fuerza mayor. Ante esto, la propia cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que deberá cancelar sus presentaciones debido a su mal estado de salud.

El clip publicado por la intérprete de “Rata de dos patas” la muestra con un semblante debilitado, ya que el último sábado se sometió a un tratamiento. Por ello, la legendaria mexicana deberá guardar reposo aproximadamente entre dos a tres semanas.

Paquita la del barrio cancela presentaciones por delicado estado de salud

“Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me lo recuerdan y que querían que estuviera con ustedes, pero desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, inició.

“En realidad, no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por esta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias”, agregó en su cuenta oficial de Instagram.

Seguidores desean pronta recuperación a Paquita la del Barrio

Como era de esperarse, Paquita la del Barrio recibió el masivo apoyo de sus seguidores tras dar a conocer su delicado estado de salud. Su video superó rápidamente las 37.000 reproducciones y se llenó de cientos de comentarios positivos en busca deseándole pronta recuperación.

“Bendiciones paquita tu salud es lo primero se fuerte ten fe pronto estarás bien desde Ecuador un fuerte abrazo”, escribió una usuaria. Mientras que otra agregó: “Usted descanse y cuídese mucho. No tiene nada de qué preocuparse. Mucho amor y recupérate pronto. Bendiciones”.