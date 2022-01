Nick Jonas y Priyanka Chopra habrían deseado ser padres desde hace tiempo, según fuentes

El músico y la actriz compartieron públicamente la noticia de su paternidad y exigieron que se respetara su privacidad.

La pareja compartió la noticia con sus seguidores, más exigió que se respetara su privacidad. Foto: BBC

El músico Nick Jonas y la actriz Priyanka Chopra, una de las parejas más queridas a nivel mundial, acaba de compartir una tierna noticia: son padres primerizos. Según el portal People, el cual asegura que ha contactado a una fuente cercana, el matrimonio habría cumplido uno de sus mayores sueños al convertirse en padres. PUEDES VER Nick Jonas y Priyanka Chopra son padres de su primer bebé por un vientre de alquiler Nick y Priyanka habrían cumplido uno de sus mayores sueños al hacerse padres Durante una sorpresiva publicación el pasado 21 de enero, Nick Jonas y Priyanka Chopra anunciaron que se habían convertido en padres por primera vez a través de un vientre de alquiler. Según lo dicho por la misma pareja, le llegada de su bebé se dio el sábado 15 de enero. Ambas celebridades compartieron la misma información en sus redes. Instagram: Priyanka Chopra “Ambos están realmente ansiosos por ser padres . Están más que emocionados”, fue lo que dijo la fuente para People. Como se sabe, Nick y Priyanka se casaron en diciembre del 2018. Tal como indica el entrevistado, desde ese entonces, la pareja ya deseaba extender el tamaño de su familia. “Nick y Priyanka han querido un bebé durante algún tiempo. Este es un momento feliz para todos. Nick y Priyanka definitivamente están listos para este nuevo desafío en sus vidas. Es algo que ambos han querido. Ahora es su momento, y no podrían estar más preparados para criar a un niño”, señaló. PUEDES VER Priyanka Chopra asegura que celebrará la Navidad junto a Nick Jonas pese a rumores de separación El bebé de Jonas y Chopra ha sido bien recibido por la familia del artista Según otra fuente citada por People, vinculada al rubro de las bienes raíces, el cantante y la actriz ya habrían estado planeando su paternidad desde años atrás. Esto se habría comprobado cuando, en el 2019, compraron juntos una mansión en California, e implementaron las modificaciones necesarias para hacerla “más familiar”. El recién nacido de Jonas y Chopra es el cuarto de los hijos que los hermanos Jonas han traído al mundo, hasta el momento. Valentina Angelina, de 5 años, y Alena Rose, de 7, son las hijas de Kevin Jonas. Por otro lado, Joe Jonas y Sophie Turner trajeron al mundo el pasado 22 de julio del 2020 a Willa, de 1 año. “Los hermanos están encantados y también han estado ansiosos por que Nick se convierta en padre y se una a su familia”, indicó la fuente a People.

