Melissa Klug responde por qué da tanta libertad a sus hijas: “Tienen que vivir su propia vida”

Fue sincera. Melissa Klug dejó a todos asombrados con la respuesta que dio a un seguidor explicando por qué deja que sus hijas Samahara Lobatón, Gianella Marquina y Melissa Lobatón tengan una vida con tanta libertad.

La ‘Blanca de Chucuito’ usó su cuenta de Instagram para responder cualquier interrogante o mensaje que llegue del público, y un usuario le mandó lo siguiente: “¿Cómo así le das tanta libertad a tus hijas?”.

“Mis hijas ya son mayores de edad y aunque eso no define su madurez de cada una, les brindo toda mi confianza y mi apoyo para cualquier situación que se le presente”, respondió.

Asimismo, Melissa Klug indicó que sus hijas tienen derecho a equivocarse para luego aprender de esos errores y seguir creciendo. “Tienen que vivir su propia vida, equivocarse está permitido, pero corregirlo a tiempo para su bien es obligatorio para que sean mujer de bien”, añadió.

Melissa Klug da el motivo de por qué sus hijas viven con tanta libertad. Imagen: Instagram

Melissa sumó a la iniciativa de recolectar cabello para limpiar el mar de Ventanilla

Al igual que muchos otros influencers, Melissa Klug quiso apoyar la iniciativa de recolectar cabello y se sumó a esta para ayudar con la limpieza del mar peruano afectado por el derrame de petróleo de Repsol. “El Perú nos necesita. Todos juntos tenemos que salvar nuestro ecosistema marino”, manifestó la empresaria. De igual forma, hizo un llamado a todos sus seguidores para que se unan a la causa.

Melissa Klug se muestra orgullosa de Samahara como madre

Melissa Klug visitó el set de Amor y fuego y no pudo evitar hablar sobre la relación que mantiene con su hija Samahara Lobatón y su pareja. “Es bien mamá, es bien mamá, me siento orgullosa. Puede tener sus cosas, es una jovencita, es una chica de 20 años, la madurez la tuvo que coger así no quisiera”, aclaró.