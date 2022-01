Madonna sobre hacer gira con Britney Spears: “¡Podríamos recrear el beso!”

La ‘reina’ y la ‘princesa’ del pop podrían reunirse para cantar en vivo. Durante su última transmisión, a través de su cuenta de Instagram, Madonna reveló que le encantaría hacer una gira con su amiga Britney Spears. Desde el inicio, la intérprete de “Like a prayer” apoyó el fin de la tutela a la que fue sometida su colega.

Madonna desea una reunión musical con Britney

Durante el miércoles 26 de Junio, a través de una transmisión en vivo de Instagram, la cantante Madonna reveló que tiene ganas de organizar una gira con su colega, Britney Spears.

“Diablos, sí. Tengo que hacerlo. Britney y yo, ¿qué pasaría con eso? No estoy segura de si le gustaría, pero sería genial. Nos gustaría recrear el ‘original’”, dijo Madonna cuando se le preguntó por el beso entre ella y Britney en los MTV Video Music Awards del 2003.

Britney y Madonna se besaron en 2003. Foto: CNN

La intérprete de “Baby one more time” no se ha presentando en vivo desde su gira “Britney: Live in Concert”, en octubre de 2018. No obstante, después de que la tutela finalizara, reveló que desea volver a los escenarios.

¿Cómo es la relación entre Madonna y Britney Spears?

Recordemos que Madonna mostró su apoyo a Britney desde los inicios del movimiento #FreeBritney. En 2021, compartió una foto hablando del tema: “Devuélvanle la vida a esta mujer. ¡La esclavitud fue abolida hace tanto tiempo! Muerte al patriarcado codicioso que lleva siglos haciéndole esto a la mujer. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, venimos a sacarte de la cárcel!”.

La 'reina del pop' apoyó públicamente al movimiento #FreeBritney. Foto: Marca

Según una fuente entrevistada por el portal Page Six, la cantante habría llevado su posición en contra de la tutela a un siguiente nivel: “Madonna siempre ha tenido cariño por Britney y no podía quedarse de brazos cruzados cuando sentía que estaban ocurriendo claras injusticias”.

Asimismo, señaló que la intérprete de “Material Girl” deseaba que el problema de la tutela se solucionara definitivamente. “Madonna está librando una guerra. Está empeñada en corregir los errores que Britney tuvo que soportar. Se ha ofrecido a ayudar en todo lo que puede y no tiene miedo de hablar o intervenir si es necesario”, dijo.