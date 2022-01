Kristen Stewart desesperada por casarse con Dylan Meyer: “Podría hacerlo este fin de semana”

Kristen Stewart goza de una renovada popularidad tras protagonizar la película Spencer, basada en la última Navidad que pasaron juntos la princesa Diana y el príncipe Carlos. La estrella de Hollywood hizo una aparición en The late show with Stephen Colbert en la que habló, entre otras cosas, sobre su relación sentimental con la escritora y guionista, Dylan Meyer.

Kristen Stewart: Solo quiero casarme

La actriz de 31 años no ocultó sus deseos de contraer matrimonio lo más pronto posible, luego de haberse comprometido con la productora de Netflix a finales del 2021. En esa línea, también puntualizó su poco interés de realizar una boda muy elaborada.

“Soy tan poco ceremoniosa. Creo que podríamos ir a hacerlo este fin de semana o algo así... y luego pasar el rato con todos después”, afirmó la actriz en la entrevista emitida el lunes 24 de enero.

La recordada Bella Swan de la saga vampírica Crepúsculo confesó que entre sus habilidades no se encuentra hacer grandes planes.

“Solo quiero hacerlo. No soy una buena planificadora. No puedo hacer planes para la cena. Me gusta pivotar. Nunca sabes a dónde voy”, expresó.

El romance de Kristen Stewart y Dylan Meyer

Kristen Stewart ha contado en repetidas ocasiones que conoció a su prometida en el set de filmación de una película, en 2013. No obstante, el contacto se perdió hasta 2019, cuando se reencontraron en la fiesta de un amigo en común.

“Nos conocimos hace años y luego nos volvimos a encontrar antes de la pandemia. Y nos comprometimos, supongo que sigue siendo la pandemia, así que sí, supongo que es un compromiso pandémico”, bromeó la protagonista de Blancanieves y el cazador, quien salió anteriormente con Michael Angarano, Robert Pattinson y Alicia Cargile.

Precisamente, semanas antes de anunciar su romance con Dylan Meyer, Kristen Stewart acaparó los titulares con la noticia de su reconciliación con la modelo irlandesa Stella Maxwell.

Seis meses después, cuando su nueva relación ya había sido confirmada, su ahora prometida le dedicó un mensaje en Instagram junto a una fotografía de ambas.

“Es el cumpleaños de mi persona favorita y les deseo a todos llegar a tener los bonitos sentimientos que yo tengo por ella. Es un viaje corto en esta tierra, así que gasta tu tiempo con alguien que te inspire a ser la mejor versión de ti mismo” , escribió.