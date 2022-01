Kim Kardashian borra foto de redes sociales tras causar polémica por exceso de retoque

Esta fue la tercera ocasión en lo que va del 2022 en la cual Kim Kardashian es acusada de retoque fotográfico por errores en sus publicaciones de Instagram.

La publicación de Kim Kardashian tiene más de 6 millones de 'me gusta'. Foto: Instagram/Kim Kardashian

Las Kardashian lo han admitido: sus postales en redes sociales siempre son retocadas. Las estrellas de Hollywood siempre dijeron que usan herramientas como filtros para alterar sus fotografías. Son famosas por ser cuidadosas con su imagen; sin embargo, la última alteración en una publicación de Kim Kardashian en Instagram causó burlas de sus fanáticos, reclamando la edición. Kim Kardashian elimina una fotografía Los seguidores de Kardashian la acusaron de excederse con el retoque fotográfico. Indicaron que se alteró demasiado su silueta en la postal, donde figura en la playa vestida con su marca de ropa. En la publicación, la ex pareja de Kanye West figuraba posando con un nuevo modelo de su marca, Skims. Subió seis imágenes a su perfil oficial de Instagram. Sin embargo, sus fanáticos notaron que en una de las fotografías, la pierna derecha de Kim parecía deformada, al presentar una extraña curva bajo su rodilla. Kim Kardashian causó polémica en redes sociales por retoque de imagen. Foto: captura de Instagram “¿Qué está pasando con su pantorrilla en la última imagen?”, “En la última foto, la pierna derecha” y “Su pantorrilla se ve extraña en la última fotografía, señorita”, fueron algunos de los mensajes que se leen en la publicación. La empresaria retiró la postal del carrusel de Instagram. La publicación suma más de 6.4 millones de ‘me gusta’ y casi 31.000 comentarios. PUEDES VER: Gabriel Soto y otros famosos que han sido víctimas de filtración de sus videos íntimos ¿Kim Kardashian abusa de Photoshop? Esta es la tercera vez en enero que seguidores de la socialité notan la alteración de sus imágenes. Previamente, Kardashian también borró un selfie. La foto fue tomada frente a un espejo, y su teléfono se notaba distorsionado. Kim Kardashian eliminó la fotografía retocada. Foto: captura de Instagram Además, fanáticos del clan Kardashian notaron que la matriarca, Kris Jenner, también retiró una publicación. Esta consistía en una fotografía suya, de Kim y Chicago, su nieta, donde ninguna había sido retocada. Esta habría sido subida a Instagram erróneamente como parte del post por el cumpleaños de la pequeña. Kris Jenner se equivocó al subir la fotografía a redes sociales. Foto: captura de Instagram

