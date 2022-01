Tristan Thompson fue captado cariñoso con una mujer no identificada

El basquetbolista Tristan Thompson, padre de la hija de Khloé Kardashian, vuelve a ser vinculado con una mujer que no ha sido indentificada. Los fanáticos de la familia del reality se han mostrado bastante indignados luego de que se filtrara un video en TikTok del deportista junto a otra dama.

Al parecer, el integrante de la NBA fue visto acompañado por una fémina en un bar de Milwaukee durante la semana pasada.

El usuario que registró el momento en sus redes sociales escribió: “Lo vi con mis propios ojos. Cero respeto por él”. Además, usó el hashtag “#khloekardashian”.

PUEDES VER Khloé Kardashian es vista por primera vez desde escándalo de Tristan Thompson

¿Cuál fue la reacción de Thompson?

Debido al alcance que tuvo el video, Tricia Caracoza, la dueña de la cuenta de Tik tok, explicó en un clip aparte que Thompson se mostró bastante agresivo luego de que su equipo, Sacramento Kings, jugara contra los Milwaukee Bucks.

Además, afirmó que el atleta ya sospechaba que lo estaban grabando. Inesperadamente, gritó en la sala: “No videos, por favor”.

Caracoza también compartió su opinión sobre el tema: “Me pregunto por qué no quería que le tomaran algún video ¿Podría ser porque se disculpó públicamente con Khloé Kardashian por tener un bebé con otra mujer mientras intentaban resolver su relación y posiblemente volver a estar juntos? Es exactamente por eso. Tristan Thompson es un perro”.

Hasta el momento, Kardashian ni su equipo de representantes legales se han manifestado al respecto.

PUEDES VER Tristan Thompson le regaló a su hija True decenas de rosas por escándalo de paternidad

¿Por qué se dio el escándalo por paternidad entre Tristan Thompson, Khloé Kardashian y Maralee Nichols?

En junio del año pasado, empezaron los desacuerdos y surgieron las acusaciones de infidelidad por parte de Thompson. En aquel momento, la modelo de Instagram Sydney Chase afirmó que el basquetbolista tuvo una relación con ella. Thompson negó rotundamente las acusaciones.

No obstante, ese no fue el caso más escandaloso al que estuvo vinculado el deportista. Luego, la modelo Maralee Nichols aseguró que tuvo una relación con él y presentó una demanda de paternidad contra el basquetbolista. Asimismo, señaló que él es el padre de su hijo y que trató de que abortara.

Aunque al inicio Tristan rechazó lo dicho por Maralee, los resultados de paternidad llegaron y fueron contundentes: sí era el progenitor del recién nacido. Esto se dio al mismo tiempo que el atleta tenía una relación con la hermana de Kim Kardashian.

Tristan Thompson reconoce su paternidad tras resultados en prueba de ADN. Foto: Tristan Thompson/ Instagram

“Khloé, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años”, fue la respuesta pública que dio Thompson en sus redes sociales luego de que la noticia se hiciera viral.