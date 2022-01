Khloé Kardashian se mudaría luego del escándalo de Tristan Thompson, según fuentes

Todo indica que el drama entre Tristan Thopmson y Khloé Kardashian aún no llegará a su fin. Según una entrevista realizada por el diario The Sun a una fuente cercana de la empresaria, Khloé estaría tratando de sobrellevar la tristeza provocada por el escándalo de paternidad del deportista y modificando sus planes para el futuro.

Khloé Kardashian aún está afectada por el escándalo de paternidad

Cabe mencionar que la celebridad y su madre, Kris Jenner, habían comprado dos casas una al lado de la otra. Sin embargo, Khloé está postergando la mudanza mientras se adapta a los cambios, desde que terminó su relación con Tristan Thompson.

La empresaria estaría intentado de adaptar su vida ahora que está soltera. Foto: The Sun

“Está retrasando mudarse a la nueva casa, al lado de Kris. Se suponía que ya se había mudado allí. Pero está rehaciendo las cosas y rompiendo los viejos planes que hizo con Tristan, porque simplemente no puede soportar estar sola en esta gran mansión”, dijo una fuente cercana a The Sun.

Además, el entrevistado anónimo explicó que la hermana de Kim Kardashian está muy afectada, pues tenía planes de convertirse en mamá nuevamente: “Está más que devastada porque se suponía que ya tendrían al bebé número dos. En cambio, él tiene al bebé número tres con una extraña y ella está sola“.

¿Qué más se sabe sobre el estado actual de la empresaria?

Recordemos que, en la reunión especial de Keeping up with the Kardashians, Khloé ya había hecho público su deseo de ser mamá y agrandar la familia junto con el deportista.

“Han estado desesperados por el segundo bebé, y ella ha pasado por mucho para tratar de conseguirlo, por lo que enfrentarse a esto es una pesadilla viviente para ella”, señaló la fuente.

Asimismo, el entrevistado no identificado informó que Kardashian no venderá la casa en la que convivía con su expareja. Todos los detalles de esta propiedad están siendo rediseñados, ya que Khloé planea vivir sola.

La relación entre ambos se ha visto totalmente deteriorada desde que se supo que el jugador de la NBA tuvo un hijo con la modelo Maralee Nichols. Thompson usó su cuenta de Instagram para disculparse públicamente con Khloé después de que los resultados de la prueba de paternidad salieran a la luz.