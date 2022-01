Jesús Alzamora sobre incidente con periodista en Twitter: “Prefiero que me insulten a mí”

Jesús Alzamora se pronunció sobre el incidente en Twitter con un periodista tras promocionar una empresa que no promueve el uso de vacunas. El conductor aclaró que no recibió dinero alguno por la publicidad y que su esposa no la pasó bien por los insultos a través de las redes sociales.

“Esta empresa de medicina no alternativa nos ayudó con un tratamiento. Pagamos un tratamiento cada uno, no nos regalaron nada”, aclaró Jesús Alzamora en la última edición de su programa de YouTube La lengu, en entrevista con Jorge Luna.

La publicación fue realizada por Eloy Marchán, quien hizo referencia a que el conductor estaba promocionando una empresa antivacunas: “Lo que quiso denotar (el periodista) es que somos viles personas que cobramos un dinero para promocionar una empresa antivacuna. Primero que nada, no cobramos nada y encima pagamos (…). Ella está promocionando algo que le ha servido como agradecimiento”.

Por último, salió en defensa de su esposa, María Paz Gonzáles-Vigil, por los constantes insultos en la publicación de Twitter. Además, llamó pseudoperiodista al autor de la publicación. “Prefiero que me insulten a mí a que insulten a Paz. Fue bien doloroso verla llorando. Vicente (su hijo) vino diciendo a su mamá ‘te quiero’ como parte de la pena”.

Jesús Alzamora respondió en Twitter a periodista que lo acusó de ‘antivacuna’

Jesús Alzamora enfureció y afirmó que él y su esposa se encuentran vacunados contra la COVID-19. Además, calificó de “amarillista” el tuit del periodista y le recordó que pudo preguntar antes.

“Nosotros estamos vacunados y creemos en las vacunas. Que vayamos a atendernos a un local con medicina alternativa de ninguna manera es un endoso de la opinión que esa empresa pregone. Antes de mandar un tuit amarillista, pudiste preguntar. Pero es más bacán el morbo, ¿no?”, fue la contundente respuesta de Jesús Alzamora.

La respuesta de Jesús Alzamora. Foto: captura Twitter

Indecopi investiga a Jesús Alzamora y María Paz Gonzáles Vigil

Jesús Alzamora y su esposa, María Paz González-Vigil, fueron acusados públicamente por el periodista Eloy Marchán de realizar publicidad a una empresa que presuntamente está en contra de la vacunación contra la COVID-19. Esta denuncia, publicada en Twitter, generó reacciones entre los cibernautas y entidades regulatorias.

“Hola, Eloy Marchán, agradecemos la información, ya estamos investigando el caso. El Indecopi monitorea constantemente que los influencers cumplan la normativa vigente. En esa línea, les recordamos que ya hemos iniciado investigaciones en este rubro”, mencionó la cuenta oficial del ente regulador.