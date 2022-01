Ivana Yturbe se hizo presente en Matute para la presentación de Beto da Silva en Alianza Lima

La modelo Ivana Yturbe fue al estadio Alejandro Villanueva (Matute) apara alentar a su esposo Beto da Silva, quien fue presentado en la Noche Blanquiazul como el nuevo integrante de Alianza Lima. Ella subió dos fotografías en sus redes, donde se la ve con la camiseta del famoso equipo y acompañó el post con un romántico mensaje.

A través de su cuenta de Instagram, Ivana Yturbe mencionó que solo había ido al estadio una vez.

Ivana Yturbe a Beto da Silva: “Aquí estaré siempre mi amor”

Hace algunos minutos, Ivana Yturbe compartió dos imágenes donde se la ve atenta al partido de Alianza Lima, equipo donde integra su esposo. Ante su nueva publicación, los fieles seguidores de la ex chica reality se sumaron y también alentaron al futbolista.

“Creo que solo he ido al estadio una vez en mi vida y les juro que la gente me decía que era alucinante. La verdad no sentía lo alucinante hasta hoy que vine a ver al amor de mi vida. Aquí estaré siempre, mi amor, mirándote y admirándote porque solo tú y yo sabemos cómo trabajas todos los días por ser mejor. Te aman atentamente tus hinchas número uno”, sostuvo.

La modelo Ivana Yturbe apoyó a Beto Da Silva durante su presentación en la noche blanquiazul. Foto: Captura / Instagram

Ivana Yturbe dona su cabello para limpieza del derrame de petróleo: “Amo a mi país”

La ex chica reality Ivana Yturbe decidió donar su cabello para aportar su granito de arena ante el derrame de petróleo en Ventanilla.

“En estos días, he estado informándome y viendo la forma de aportar mi granito de arena para ayudar en este lamentable desastre que está afectando terriblemente a nuestro país. Una de la formas de ayudar es donando tu cabello para que sea empleado en la limpia de petróleo. Por ello, decidí cortarme el cabello sin pensarlo y llevarlo a un punto de acopio responsable”, escribió en su Instagram.