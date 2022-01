Imitador de Emmanuel dejó Chile para presentarse en Yo soy: “Vengo a dar el todo por el todo”

‘Emmanuel’ sorprendió a sus fieles seguidores al contarles que llegó a Perú para participar en Yo soy: grandes batallas.

El imitador de Emanuel se presentará en Yo soy: grandes batallas para retar a los consagrados. Foto: captura de Facebook

Harold Gamarra, el imitador peruano de Emmanuel que estaba participando en el reality llamado Yo soy all stars en Chile, regresa al país para demostrar que él es el verdadero imitador del cantante mexicano en Yo soy: grandes batallas. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales. ‘Emmanuel’ llegará a Yo soy para retar a ‘Nino Bravo’, ‘Luis Fonsi’ y ‘José Feliciano’. El imitador dijo que dará lo mejor de sí para sentarse en la silla de consagrados y llegar a la final, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 29 de enero. PUEDES VER: Yo soy Chile all stars: ‘Emmanuel’ peruano es sorprendido con saludo del artista original ‘Emmanuel’ regresa a Perú para participar en Yo soy: grandes batallas A través de sus redes sociales, el imitador de Emmanuel le dio una gran noticia a sus fieles seguidores. Él se presentara en el set de Yo soy: grandes batallas este miércoles 26 de enero. “Hoy llegó el gran día. Luego de 2 años de ausencia en el programa que me abrió las puertas de sus casas, vuelvo nuevamente luego de batallar durante un año en Chile representando a mi querido Perú. Regreso contento, con ánimos de mostrar el trabajo que vengo realizando en el hermano país del sur. Nos encontramos esta noche en Yo soy porque ustedes lo pidieron, vengo a dar el todo por el todo”, mencionó en su publicación en Facebook. El imitador de Emanuel se presentará en Yo soy, grandes batallas para retar a los consagrados. Foto: Captura / Facebook Seguidores de ‘Emmanuel’ felices por su regreso El reciente post de ‘Emmanuel’ recibió diversas reacciones y comentarios de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en mostrarse felices y felicitarlo. “Mi niño lindo y hermoso, te irá súper, eres único, cantante de lujo, profesional, inteligente, humilde, cariñoso, y cantas con el corazón y con mucho amor. Un abrazo grande, te quiero muchísimo”, “Excelente noticia, estimado Harold, seguro ganarás tu batalla. Sebastián y tú son los mejores. Dejaron en alto el nombre de nuestro país en el hermano país de Chile. A triunfar y que sigan los éxitos”, “Qué linda noticia. Había perdido la esperanza y me resigné”, fueron algunos de los comentarios.