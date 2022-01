Hablando huevadas: ¿cuánto cuesta convertirse en suscriptor de su canal premium de YouTube?

El exitoso programa de YouTube posee un canal premium de paga mensual. ¿Sabes de qué se trata? Aquí te lo contamos.

El éxito rotundo del show de comedia Hablando huevadas sigue avanzando a pasos agigantados. Tras la venta de entradas en tiempo récord, miles de vistas en YouTube, ahora se suman las masivas suscripciones de los usuarios a su canal premium. Sí, la dupla de Ricardo Mendoza y Jorge Luna tiene un canal de contenido exclusivo para personas que paguen mensualmente. En esta nota te enterarás de los beneficios y cómo te puedes convertir en suscriptor. Debido al contexto de la pandemia de la COVID-19, Hablando huevadas lanzó al mercado de YouTube su canal premium. El 14 de marzo del 2020, Jorge Luna y Ricardo Mendoza anunciaron contenido exclusivo a través de su canal para todos esos fans que no se conforman con los habituales vídeos de cada domingo. ¿En qué consiste su canal premium de YouTube? “El canal premium de Hablando huevadas consiste en contenido exclusivo para todos los fans que no se conforman con un vídeo a la semana”, así lo explicó Ricardo Mendoza en su video promocional. Los usuarios que se unan al canal exclusivo de la dupla cómica del momento serán denominados ‘los brothercitos’. Asimismo, cada semana entrevistan a personajes famosos. Hace poco lo hicieron con el freestayler Jaze y el músico Raúl Romero. ¿Qué tipo de contenidos hay en su canal premium de YouTube? Para premiar a los usuarios que accedan al paquete premium, Hablando huevadas les otorga insignias junto a sus nombres en los comentarios. Hablando huevadas premium contiene las siguientes secuencias: La cuarentena

Youtubers asquerosos

La entrevista

El show

El podcast Radio halando huevadas PUEDES VER: Yahaira Plasencia a Maricielo Effio: Me abrió las puertas de su escuela cuando no tenía nada ¿Cuánto cuesta convertirse en suscriptor premium de Hablando huevadas en YouTube? Para convertirte en suscriptor de Hablando huevadas en YouTube debes realizar un pago mensual de 5 soles, los mismos que se realizan a través de esta plataforma de video. Se trata de un pago periódico y los usuarios pueden cancelarlo cuando deseen sin ninguna penalización. ¿Cómo suscribirme al canal premium de YouTube de Hablando huevadas? Acceder al canal premium es muy sencillo, y debes de seguir los siguientes pasos: Dar clic al botón ‘unirme’ que se encuentra en la página oficial de Hablando huevas en YouTube.

Luego podrás revisar el contenido que recibirás y el precio que pagarás.

Para finalizar, deberás ingresar los datos de tu tarjeta de crédito para que se realice el pago que se descontará mensualmente de forma automática.

