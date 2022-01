Farid Ode: luego de 8 años se emite su divorcio con Sandra Mathews

Farid Ode y Sandra Mathews protagonizaron una de las relaciones más mediáticas del espectáculo en su momento. Hoy por hoy, sin embargo, han dejado los rencores atrás y han podido emitir sus papeles de divorcio por mutuo acuerdo.

Luego de 8 años de haber terminado su relación, ambos personajes se desprenden de todo vínculo matrimonial y vuelven a pasar a la fila de los solteros esta vez por la vía legal, así lo dio a conocer el portal Instarándula desde su página de Instagram.

“Vengo con una noticia. Por fin acaba de salir mi divorcio con el señor Farid Ode por mutuo acuerdo. Así que estoy totalmente divorciada y feliz, y con la disponibilidad de poder casarme ”, decía una emocionada Sandra Mathews.

PUEDES VER: Austin Palao y Flavia Laos fueron captados juntos en una boda

Asimismo, la modelo natural de Iquitos compartió con el medio el documento que especificaba su divorcio de Farid Ode.

“Sandra nos muestra uno de los documentos que da por finalizado su vínculo matrimonial con Farid Ode”, era la descripción que acompañaba a la imagen.

¿Qué dijo Farid Ode?

Instarándula también difundió un audio en el que se le escucha a Farid Ode confirmarle a Sandra Mathews que los papeles del divorcio están listos, y que el paso final es hacer el respectivo cambio de estado civil en su DNI.

“Qué tal Sandra, ya por si acaso ayer fui a recoger los papeles (de divorcio). Ya está todo ya, solo tengo que ir a la Reniec a presentarlos para que nos puedan dar nuestros DNI, para que hagas tu cambio y yo mi cambio de DNI a divorciados”, comentaba Farid. “Ya se terminó todo esto”, finalizó aliviado.

El fin de la relación entre Farid y Sandra

Farid Ode y Sandra Mathews iniciaron su romance a finales de 2013, cuando él tenía 36 años y ella apenas 19. Pese a la diferencia de edades, la pareja parecía mantener una sólida relación. Un par de años después, sin embargo, los problemas se harían más fuertes e insostenibles.

PUEDES VER: Mauricio Diez Canseco estuvo en primera fila durante concierto de su ex pareja Daylin Curbelo

“Hace 8 años, Farid y Sandra finalizaban su relación en medio de un escándalo. Durante estos años ellos ya no tenían romance pero legalmente no se divorciaban. Según Sandra, Farid no quería iniciar el trámite”, relató Instarándula desde sus stories.

“Hace un año volvieron a tocar el tema del divorcio, Farid se comprometió públicamente a ponerle un fin definitivo al matrimonio. Hoy Sandra, después de 8 años, celebra ya es una mujer libre para poder casarse con otro compromiso”, finalizó el medio de espectáculos.