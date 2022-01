Facundo González agradeció haber sido considerado en Esto es Habacilar: “A disfrutarlo”

El nuevo ‘pituco del balcón’ Facundo González dejó a un lado las críticas hacia Esto es guerra y saludó a quienes lo felicitaron por ser incluido en este nuevo programa.

Facundo González será parte del nuevo formato llamado Esto es Habacilar. Foto: Instagram

Esto es Habacilar fue presentado como el flamante nuevo programa de América TV en reemplazo de Esto es guerra el último lunes 24 de enero. Sin embargo, el reality había generado gran expectativa, ya que se trataría del regreso de Roger del Águila, Thalía Estabridis y Tracy Freundt, aunque con la ausencia de Raúl Romero en la conducción principal. Por ello, el espacio televisivo recibió fuertes críticas en las redes sociales, más aún con la presencia diversos integrantes de Esto es guerra. Pese a todo, Facundo González dejó a un lado los comentarios negativos y se dirigió a sus seguidores que sí lo apoyaron frente a esta nueva chance. PUEDES VER: Esto es Habacilar recibe críticas de los televidentes en su primer programa al aire Facundo González se mostró feliz tras ser incluido en Esto es Habacilar A través de su cuenta de Instagram, el chico reality se habló a sus seguidores y a quienes confiaron en él para este nuevo programa. Él señaló que disfrutará de este nuevo formato. Facundo González será parte de los 'pitucos del balcón' en Esto es Habacilar. Foto: Instagram “Feliz por este nuevo comienzo y agradecido por esta gran oportunidad. A disfrutarlo”, detalló junto a una foto dentro del set de Esto es Habacilar. Roger del Águila también se defiende de las críticas Otro que fue criticado por los usuarios de las redes sociales fue Roger del Águila. Por ello, en el segundo día de programa, el conductor pidió un poco de paciencia a los televidentes y señaló que las cosas no serán iguales. “Yo sé que muchos seguidores del antiguo Habacilar quieren que sea exactamente como antes, la misma pared, la mista escenografía, pero los tiempos han cambiado. Seguimos con el mismo espíritu y la misma buena onda”, indicó.

