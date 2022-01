Elías Montalvo viajará a México para pasar casting en Televisa: “El que la sigue, la consigue”

El exintegrante de Esto es guerra Elías Montalvo señaló que volverá a probar suerte en el famoso canal Televisa. “Voy a ir a probar suerte”, añadió.

Elías Montalvo afirmó que estará viajando a México en los próximos días. Foto: GLR

Elías Montalvo se ha convertido en uno de los chicos reality más famosos de la actualidad a pesar de no haber sido considerado en el esperado regreso de Esto es Habacilar. Él también ha sido protagonista de las principales páginas de espectáculos tras regresar con su novio mexicano y contar mayores detalles de lo que fueron sus salidas con Peter Fajardo, productor de EEG. Incluso el influencer afirmó en Amor y fuego, este último miércoles, que no descarta casarse con su actual pareja, ya que se encuentra muy enamorado. Esto generaría que el chico reality parta a tierras mexicanas no solo para estar al lado de su novio, sino también para enfocarse en nuevos proyectos en tierras aztecas. PUEDES VER: Elías Montalvo afirma que le gustaría casarse con su pareja: “Estoy totalmente enamorado” Elías Montalvo viajará a México para pasar casting en Televisa Luego de su visita a Willax, Elías Montalvo fue abordado por La República para conocer sobre su futuro cercano. Fue ahí donde el tiktoker reveló que viajará a México para volver a probar suerte en Televisa, ya que anteriormente pasó un casting sin mucho éxito. “Voy a ir a probar suerte y esperar qué tal me va, por segunda vez. El que la sigue la consigue. Hace unos años intenté un casting y quiero intentarlo de nuevo a ver qué pasa e ir a buscar nuevos rubros por allá”, indicó. Elías Montalvo habló sobre el debut de Esto es Habacilar Esto es Habacilar pegó la vuelta a las pantallas chicas luego de más de una década de ausencia, en medio de una gran expectativa y con un formato renovado. Esto permitió el ingreso de algunos integrantes de Esto es guerra sin considerar a Elías Montalvo, quien también opinó sobre este nuevo programa. “Siento que es otro formato, otra gente, como que no va conmigo. Me hubiese gustado si fuera competencia como antes, pero en este caso no”, añadió.

