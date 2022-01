Elías Montalvo sobre participar en Esto es Habacilar: “Es otra gente, no va conmigo”

El conocido tiktoker Elías Montalvo contó que este año se vienen muchos proyectos en su carrera, sobre todo en el exterior del país.

Este miércoles 26 de enero, Elías Montalvo se presentó en el programa Amor y fuego para hablar sobre su paso por Esto es guerra con los presentadores Rodrigo González y Gigi Mitre. Él mencionó que no regresará al reality en el que se hizo conocido, ya que no le renovaron el contrato. En conversaciones con La República, el tiktoker dijo que descarta su retorno a las pantallas de televisión, ya que viajará a México junto a su novio. Además, se refirió al nuevo reality Esto es Habacilar. “Es otra gente, no va conmigo. Me hubiese gustado si habría competencia, pero en este caso no”, contó. PUEDES VER: Elías Montalvo revela que solía salir con Peter Fajardo: “Pensé que podíamos tener algo” El ex chico reality Elías Montalvo descartó volver a las pantallas de televisión, ya que viajará a México. Foto: Raúl Egusquiza/ URPI-LR Elías Montalvo se conmueve al recordar su caída en Esto es guerra: “No borro la imagen” Con la voz entrecortada, Elías Montalvo mencionó que pasó por un momento difícil cuando se cayó de un juego de altura en Esto es guerra. El joven tiktoker se sinceró con los conductores de Amor y fuego, y reveló que aún no borra la imagen del accidente. “Hablar de ese tema es, hasta ahora, para mí, delicado”, precisó. Asimismo, indicó que al ver las imágenes aún siente “miedo”. En ese momento, no quiso denunciar al programa de América Televisión porque no le gusta “sacar provecho” ni tampoco “decir que ellos eran los culpables”. Elías Montalvo acude a recibir su tercera dosis contra la COVID-19 El último 20 de enero, Elías Montalvo compartió con sus seguidores el momento de su inoculación. El ex chico reality se mostró nervioso antes de que le aplicaran la tercera dosis contra la COVID-19. “¡Ay, Dios mío!”, exclamó durante el proceso de vacunación. Minutos después se mostró aliviado y expresó su tranquilidad: “No me dolió mucho, casi nada”. Tras asistir al centro de salud de San Borja se encontró con su amigo Elmer Almache, quien es un conocido tiktoker, bailarín y actor. Ellos se acercaron al muro conmemorativo de la entidad y pegaron en este sus stickers, los cuales celebran la colocación de sus terceras dosis.

