Diosdado Gaitán Castro y Daniel Lazo se juntan para brindar concierto al amor

Los artistas ayacuchanos Diosdado Gaitán Castro y Daniel Lazo realizarán su primera presentación pública del 2022 en vísperas del Día de los Enamorados.

A pesar de que los casos de coronavirus en todo el Perú han subido exponencialmente, la vacunación contra este virus ha generado que las restricciones impuestas por el Gobierno comiencen a flexibilizarse. Esto ha generado que los artistas puedan volver a brindar conciertos con público como será el caso de Diosdado Gaitán Castro y Daniel Lazo. El cantante de música andina y el ganador de La voz Perú en el 2013 realizarán su primera presentación abierta de este 2022, la cual será una previa al Día de los Enamorados. Como se recuerda, ambos intérpretes suelen cantarle al amor, ya que en su extenso repertorio podemos encontrar temas de corte romántico. PUEDES VER: Gianfranco Bustíos, ganador de La voz kids, recibió la primera vacuna contra la COVID-19 Diosdado Gaitán Castro y Daniel Lazo felices al anunciar primer concierto del 2022 Tanto Diosdado Gaitán Castro como Daniel Lazo se mostraron muy contentos por volver a encontrarse con su público. Sin embargo, los artistas nacionales no están del todo conformes con el aforo habilitado. Aun así, señalaron que serán respetuosos de las medidas. Daniel Lazo se consagró como el ganador de La voz 2013. Foto: difusión “Nos hace mucha ilusión compartir escenario, poder cantar temas a dúo y ofrecer otras sorpresas en este concierto que nos permitirá retomar el contacto con el público, aunque no en la cantidad que nos hubiese gustado porque hay que respetar los límites de aforo, pero ello no mengua nuestro deseo de ofrecer lo mejor esa noche”, indicaron. El concierto se llevará a cabo el próximo viernes 4 de febrero en el Centro de Convenciones Bianca en Barranco y las entradas ya están disponibles en la página web de Teleticket. Diosdado Gaitán Castro y Gianfranco Bustíos ofrecieron concierto juntos El pasado 5 de diciembre del 2021, el ganador de La voz kids Gianfranco Bustíos y Diosdado Gaitán Castro brindaron un concierto también en el Centro de Convenciones Bianca de Barraco. Esto demuestra que el pequeño artista ya se codea con los grandes cantantes nacionales debido a su triunfo en el programa de Latina.

