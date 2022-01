Premio Lo Nuestro 2022 EN VIVO: fecha, hora, nominados, votaciones y dónde ver la premiación

Todo va quedando listo para la edición 34 del Premio Lo Nuestro; por ello, aquí conocerás todos los pormenores para sintonizar y ser parte de este show que reúne a cientos de artistas latinos.

Este 2022 se desarrollará la edición 34 de este concurso que resalta el talento latinoamericano. Foto: Univisión

El tan esperado Premios Lo Nuestro ya tiene día y hora de estreno: el jueves 24 de febrero se realizará este evento que reúne lo mejor de la música latina a partir de las 7.00 p. m.. Asimismo, podrás sintonizarlo mediante la señal de Univisión y seguir todas las incidencias en la web de La República Espectáculos. En ese sentido, conoce más detalles sobre esta premiación, que se realizará en el FTX Arena de Miami. Sigue leyendo esta nota. PUEDES VER: ¿Qué significa la palabra ZIP dentro del formulario de registro para votar en Premios Lo Nuestro 2022? ¿Cuándo son los Premio Lo Nuestro 2022? Los ganadores de la edición número 34 de Premio Lo Nuestro se conocerán el jueves 24 de febrero en una ceremonia que será transmitida por la cadena Univisión. Los Premios Lo Nuestro se transmitirán desde Miami este 24 de febrero. Foto: Premios Lo Nuestro/ Instagram Premio Lo Nuestro 2022: horario Los tan esperados Premio Lo Nuestro se realizará desde las 7.00 p. m., según detalló la casa televisora Univisión. Premio Lo Nuestro 2022: canal de transmisión El canal Univisión emitirá el desarrollo de la premiación en su edición 2022. Estará disponible en Claro TV en el canal 120 (HDTV). El canal que transmitirá la premiación será Univisión. Foto: Univisión ¿Cómo votar por mi favorito en los Premio Lo Nuestro 2022? Ingresa al enlace www.premiolonuestro.com/votingapp/profiletab/PremiosLoNuestro2022

Luego, elige la respectivas categoría y subcategoría que te aparecerán

Finalmente, haz clic a qué canción/álbum/cantante/grupo deseas darle tu voto y aprieta el botón Enviar. PUEDES VER: ¿Qué artistas latinos han estrenado temas musicales con la llegada del 2022? Tras esta acción, recuerda que para hacer tu voto válido debes ingresar los siguientes datos y corroborar esta información haciendo clic en un enlace que la plataforma enviará a tu correo. Dicha acción solo se realizará una vez. Nombre completo

Correo electrónico

Ciudad de residencia

ZIP (código postal) Plataforma oficial de Premios Lo Nuestro. Foto: captura Requisitos para votar en Premio Lo Nuestro 2022 Tener por lo menos 14 años para participar

Registrar un correo electrónico en la página de PremioLoNuestro.com. Ten en cuenta que solo se podrá votar una vez por cada cuenta registrada.

Según la web de Univisión, la votación está abierta a los 50 estados del país americano y Puerto Rico

Recuerda que la votación es completamente gratuita, con excepción de los cargos que puedan aplicarse en tu cuenta de internet o plan de datos. ¿Dónde se realizarán los Premio Lo Nuestro 2022? Los Premios Lo Nuestro se llevará a cabo en el FTX Arena -conocido anteriormente como American Airlines Arena- un recinto deportivo ubicado en Miami, Estados Unidos. Camilo es uno de los artistas con más nomionaciones en Premio Lo Nuestro 2022. Foto: EFE ¿Cómo ver Univisión EN VIVO? Premios Lo Nuestro 2022, evento que resalta lo mejor de la música latina, se transmitirá por Univisión. En Perú, el canal de habla hispana se encuentra en Claro TV, canal 120 (SD). Para otras empresas operadoras, consulta su respectiva guía de canales. ¿Dónde ver los Premio Lo Nuestro 2022 EN VIVO? Podrás sintonizar el minuto a minuto de la gala número 34 de los Premios Lo Nuestro a través de La República Espectáculos. Aquí te contaremos todos los pormenores del evento que busca reconocer a los exponentes de la música latina más populares del momento. El cantante colombiano Sebastián Yatra participa como nominado en dicho certamen. Foto: Premio Lo Nuestro/Instagram Premio Lo Nuestro 2022: lista completa de nominados A continuación, te presentamos el listado de artistas que participan en las diversas categorías de Premios Lo Nuestro 2022: Artista del año Ángela Aguilar

Bad Bunny

Camilo

Christian Nodal

Grupo Firme

J Balvin

Karol G

Maluma

Rauw Alejandro

Sebastián Yatra Álbum del año El último tour el mundo – Bad Bunny

Entre mar y palmeras (live) – Juan Luis Guerra 4.40

Esta vida es muy bonita – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

Jose – J Balvin

KG0516 – Karol G

Leyendas – Carlos Rivera

Mexicana enamorada – Ángela Aguilar

Mis manos – Camilo

Utopía live from Metlife Stadium – Romeo Santos

Vamos bien – Calibre 50 Canción del año “Bichota” – Karol G

“Dákiti” – Bad Bunny & Jhay Cortez

“De vuelta pa’ la vuelta” – Daddy Yankee & Marc Anthony

“Dime cómo quieres” – Christian Nodal & Ángela Aguilar

“Fiel” – Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez

“Pepas” – Farruko

“Telepatía” – Kali Uchis

“Todo de ti” – Rauw Alejandro

“Vida de rico” – Camilo

“Yo todo lo doy” – Alfredo Olivas Artista revelación femenina Ángela Aguilar

Elena Rose

Evaluna Montaner

Kali Uchis

La Ross María

Majo Aguilar

María Becerra

The Change

VF7

Yendry Artista revelación masculino Blessd

Boza

Duki

El Alfa

El Fantasma

Feid

Khea

Los Dos Carnales

Santa Fe Klan

Tiago PZK Remix del año “911″ (Remix) – Sech & Jhay Cortez

“Ayer me llamó mi ex” (Remix) – Khea, Natti Natasha, Prince Royce Ft. Lenny Santos

“Fiel” (Remix) – Wisin, Jhay Cortez, Anuel AA Ft. Los Legendarios & Myke Towers

“La tóxica” (Remix) – Farruko, Sech, Myke Towers Ft. Jay Wheeler & Tempo

“Travesuras” (Remix) – Nio García, Casper Mágico, Ozuna, Myke Towers, Wisin y Yandel & Flow La Movie Colaboración ‘crossover’ del año “Del mar” – Ozuna, Doja Cat & Sia

“Don´t be shy” – Tiesto & Karol G

“Girl like me” (Remix) – Black Eyed Peas, Shakira & Twocolors

“In da ghetto” – J Balvin & Skrillex

“Kesi” – Camilo & Shawn Mendes La mezcla perfecta del año “100 años” – Carlos Rivera, Maluma & Calibre 50

“Antes que salga el sol” – Natti Natasha & Prince Royce

“Botella tras botella” – Gera Mx & Christian Nodal

“Canción bonita” – Carlos Vives & Ricky Martin

“Con la falta que me haces” – Reik & Grupo Firme

“Cumbia a la gente” – Guaynna & Los Ángeles Azules

“De vuelta pa’ la vuelta” – Daddy Yankee & Marc Anthony

“Me pasé” – Enrique Iglesias Ft. Farruko

“Pareja del año”– Sebastián Yatra & Myke Towers

“Volví” – Aventura & Bad Bunny DJ del año Agudelo 888

Deorro

DJ Adoni

DJ Cornetto

DJ Luian

DJ Nelson

IAmChino

Mariana Bo

Toy Selectah

Víctor Cárdenas Artista solista del año - pop Camilo

Carlos Rivera

Luis Fonsi

Maluma

Mon Laferte

Ricardo Montaner

Ricky Martin

Rosalía

Sebastián Yatra

Selena Gomez Canción del año - pop “Amén” – Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo & Evaluna Montaner

“Eres mi religión” – Maná & Joy

“Estar enamorado” – Carlos Rivera & Raphael

“Lo intenté todo” – Reik & Jessie Reyez

“Se nos fue la mano” – Ednita Nazario & Luis Fonsi

“Siempre he estado aquí” – RBD (Anahí, Christopher Von Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez)

“Tan enamorados” – CNCO

“Telepatía” – Kali Uchis

“Un beso en Madrid” – Tini & Alejandro Sanz

“Vida de rico” – Camilo Colaboración del año - pop “Baila conmigo” – Selena Gomez & Rauw Alejandro

“Fan de tus fotos” – Nicky Jam & Romeo Santos

“Pareja del año” – Sebastián Yatra & Myke Towers

“Perfecta” – Reik & Maluma

“Vacío” – Luis Fonsi & Rauw Alejandro Canción del año - pop-urbano “Antes que salga el sol” – Natti Natasha & Prince Royce

“La tóxica” – Farruko

“Qué más pues?” – J Balvin & María Becerra

“Sobrio”– Maluma

“Todo de ti” – Rauw Alejandro Canción del año - pop-urbano/dance “Don´t be shy” – Tiësto & Karol G

“In da ghetto” – J Balvin & Skrillex

“La mamá de la mamá” (Remix) – El Alfa, Busta Rhymes, Anitta Ft. Wisin, CJ & El Cherry Scom

“Mambo” – Steve Aoki, Willy William Ft. Sean Paul, El Alfa, Sfera Ebbasta & Play-N-Skillz

“Pepas” – Farruko Canción del año - pop/balada “Amén” – Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo & Evaluna Montaner

“Estar enamorado” – Carlos Rivera & Raphael

“Se nos fue la mano” – Ednita Nazario & Luis Fonsi

“Te hubieras ido antes” – Reik

‘Volaré’ – Nella & Pedro Capó Grupo o dúo del año - pop CNCO

Mau y Ricky

Morat

Piso 21

Reik Álbum del año - pop Déja vu – CNCO

Desamorfosis – Thalía

El amor en los tiempos del perreo – Piso 21

El playlist de anoche – Tommy Torres

La más bella – Ednita Nazario

Leyendas – Carlos Rivera

Mis manos – Camilo

Revelación – Selena Gomez

Rifresh – Mau y Ricky

Sin miedo (Del amor y otros demonios) – Kali Uchis Artista masculino del año - urbano Bad Bunny

Daddy Yankee

Farruko

J Balvin

Jhay Cortez

Justin Quiles

Myke Towers

Ozuna

Rauw Alejandro

Wisin Artista femenino del año - urbano Anitta

Becky G

Cazzu

Emilia

Farina

Karol G

María Becerra

Mariah Angeliq

Natti Natasha

Nicki Nicole Canción del año - urbano “Antes” – Anuel AA & Ozuna

“Ayer me llamo mi ex” (Remix) – Khea, Natti Natasha, Prince Royce Ft. Lenny Santos

“Bichota” – Karol G

“Dákiti” – Bad Bunny & Jhay Cortez

“Fiel” – Los Legendarios, Wisin & Jhay Cortez

“La nota” – Manuel Turizo, Rauw Alejandro & Myke Towers

“Loco” – Justin Quiles, Chimbala & Zion y Lennox

“Pepas” – Farruko

“Problema” – Daddy Yankee

“Tu veneno” – J Balvin Colaboración del año - urbano “AM remix” – Nio García, J Balvin & Bad Bunny

“Amor en coma” – Manuel Turizo & Maluma

“Ayer me llamó mi ex” (Remix) – Khea, Natti Natasha, Prince Royce Ft. Lenny Santos

“Dime dónde” – Cazzu & Justin Quiles

“Fulanito” – Becky G & El Alfa

“Antes” – Anuel AA & Ozuna

“La noche de anoche” – Bad Bunny & Rosalía

“Location” – Karol G, Anuel AA & J Balvin

“Mi niña” – Wisin, Los Legendarios & Myke Towers

“Patria y vida” – Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo & El Funky Álbum del año - urbano El último tour del año – Bad Bunny

Jose - J Balvin

KG0516 – Karol G

La 167 – Farruko

La última promesa – Justin Quiles

Los favoritos 2.5 – Arcángel

Los Legendarios 001 – Los Legendarios

Nattividad – Natti Natasha

Timelezz – Jhay Cortez

Viceversa – Rauw Alejandro Artista del año - regional mexicano Adrián Chaparro

Alejandro Fernández

Alfredo Olivas

Ángela Aguilar

Carin León

Christian Nodal

El Fantasma

Gerardo Ortiz

Joss Favela

Lenin Ramírez Canción del año - regional mexicano “A la antigüita” – Calibre 50

“C***n y vago” – El Fantasma & Los Dos Carnales

“Como si yo fuera pastel” – La Arrolladora Banda El Limón de Rene Camacho

“Con ese corazón” – La Maquinaria Norteña

“Dime cómo quieres” – Christian Nodal y Ángela Aguilar

“Duele” – Alejandro Fernández & Christian Nodal

“Gracias” – Adrián Chaparro

“La casita” – Banda MS de Sergio Lizárraga

“Voy pa´arriba y con viada” – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

“Yo todo lo doy” – Alfredo Olivas Colaboración del año - regional mexicano “100 años” – Carlos Rivera, Maluma & Calibre 50

“Botella tras botella” – Gera MX & Christian Nodal

“C***n y vago” – El Fantasma & Los Dos Carnales

“Duele” – Alejandro Fernández & Christian Nodal

“El alumno” – Joss Favela & Jessi Uribe Grupo o dúo del año - regional mexicano Calibre 50

Banda MS de Sergio Lizárraga

Grupo Firme

Los Dos Carnales

Banda Los Sebastianes Canción norteña del año - regional mexicano “C***n y vago” – El Fantasma & Los Dos Carnales

“Con ese corazón” – La Maquinaria Norteña

“Nunca supe amarte” – Intocable

“Te volvería a elegir” – Calibre 50

“Yo todo lo doy” – Alfredo Olivas Canción banda del año - regional mexicano “Como si yo fuera pastel” – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

“El tóxico” – Grupo Firme & Carin León

“Gracias” – Adrián Chaparro

“La casita” – Banda MS de Sergio Lizárraga

“Voy pa’ arriba y con viada” – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga Canción mariachi/ranchera del año - regional mexicano “Aquí abajo” – Christian Nodal

“Duele” – Alejandro Fernández & Christian Nodal

“Ya no insistas corazón” – Vicente Fernández

“100 años” – Carlos Rivera, Maluma & Calibre 50

“Tu amante” – Yeison Jiménez Canción sierreña del año - regional mexicano “Arrieros somos” – Grupo Los de Chiwas

“Denver ruleteamos” – Javier Rosas y Su Artillería Pesada & Los Minis De Caborca

“El búho” – Luis R. Conriquez

“Te encontré” – Ulices Chaidez & Eslabón Armado

“Ya me enteré” – Chayín Rubio Canción cumbia del año - regional mexicano “Contigo” – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey & Johana Rodríguez

“Cumbia a la gente” – Guaynaa & Los Ángeles Azules

“Llámame” – Raymix

“Mi trokita cumbia” – Obzesion

“Soledad” – Santa Fe Klan Álbum del año - regional mexicano A mis 80′s – Vicente Fernández

Carteles

El Fantasma

Desde casa, en concierto y canciones desempolvadas – Intocable

El borracho – Los Dos Carnales

Esta vida es muy bonita – Banda El Recodo de Cruz Lizárraga

Hoy que te pierdo – Kikin y Los Astros

Llegando al rancho – Joss Favela

Mexicana enamorada – Ángela Aguilar

Nos divertimos logrando lo imposible – Grupo Firme

Vamos bien – Calibre 50 Artista del año - tropical Carlos Vives

Juan Luis Guerra 4.40

La India

Luis Figueroa

Marc Anthony

Milly Quezada

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos

Víctor Manuelle Canción del año - tropical “Bebé” – Camilo & El Alfa

“Canción bonita” – Carlos Vives & Ricky Martin

“Cómo olvidar” – Olga Tañón y Jay Wheeler

“De vuelta pa’ la vuelta” – Daddy Yankee & Marc Anthony

“Dios así lo quiso” – Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra 4.40

“Hasta el sol de hoy” – Luis Figueroa

“Lotería” – Prince Royce

“Tengo un Dios” – Silvestre Dangond

“Un amor eterno” – Marc Anthony

“Víctimas las dos” – Víctor Manuelle & La India Colaboración del año - tropical “Búscame” – Kany García & Carlos Vives

“De vuelta pa’ la vuelta” – Daddy Yankee & Marc Anthony

“Lo veo y no lo creo” – Willy García & Gilberto Santa Rosa

“Señor juez” – Ozuna & Anthony Santos

“Víctimas las dos’ – Víctor Man

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa