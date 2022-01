Conciertos en Perú: Bad Bunny, Rauw Alejandro, Harry Styles y otros artistas que llegan este 2022

Este año 2022 representa el regreso de los conciertos en Perú, específicamente en la ciudad de Lima, donde grandes artistas del pop, el reggaetón, la balada, entre otros géneros, darán grandes recitales en los que exhibirán sus mejores repertorios, en escenarios como el Estadio Nacional y el Jockey Club. El público ha esperado dos años para poder ver a sus estrellas favoritas, luego de una larga pandemia que aún no acaba.

En la presente nota tendrás más datos acerca de los conciertos de cantantes tales como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Harry Styles, Louis Tomlinson, Coldplay, Joan Manuel Serrat, y los lugares, fechas y horarios de sus presentaciones.

Bad Bunny

Benito Martínez Ocasio, conocido por sus millones de seguidores como Bad Bunny, alborotará los escenarios limeños con temas como “Te boté”, “Yo perreo sola”, “Callaíta”, entre varios otros. Los boletos para poder ver EN VIVO al ídolo mundial del reguetón comenzarán a venderse el viernes 28 de enero desde Teleticket. El concierto está previsto para el domingo 17 de noviembre en el Estadio Nacional.

El cantante Bad Bunny llega a Perú luego de 4 años. Foto: EFE.

Rauw Alejandro

El intérprete de “Todo de ti” estará en nuestra capital este 8 de marzo en la Pelousse Jockey. El 17 de diciembre se inició la preventa de entradas, pero solo bastaron algunas horas para agotarse.

Raúl Alejandro Ocasio, más conocido por su nombre artístico como Rauw Alejandro, es un cantante y compositor puertorriqueño que nació en la capital boricua San Juan. Foto: EFE.

Harry Styles

El ex One Direction está listo para poder encandilar a sus seguidoras con temas como “Watermelon sugar” y “Adore you”. El recital está previsto para el 29 de noviembre en el Jockey Club, pero las entradas también están agotadas.

Harry Styles es considerado uno de los artistas más importantes de los últimos años. Foto: instagram @hshq

Louis Tomlinson

El pasado 13 de noviembre se vendieron las primeras entradas para el concierto del también ex “directioner”, Louis Tomlinson, que está previsto para el 1 de junio del 2022 en el Arena Perú.

Louis Tomlinson. Ex One Direction canta en junio. Foto: @louist91 Instagram

Coldplay

La banda autora de grandes temas como “The Scientist”, “Viva la vida” y “Adventure of a lifetime” estará en suelo peruano este 20 de septiembre en el Estadio Nacional como parte de la gira Music of the Spheres.

Chris Martin y Coldplay regresan a Perú luego de seis años. Foto: @coldplay Instagram

Joan Manuel Serrat

La gira que empieza en abril en Nueva York. Foto: joanmanuelserrat.oficial Facebook

Este 21 de noviembre el trovador español concluirá su gira, la más grande e importante de su carrera, ya que representa su despedida de los escenarios, en la cual no faltarán temas como “Mediterráneo”, “La la la”, “Penélope”, entre varios otros.