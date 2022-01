Christian Ysla: “El teatro es más seguro que otros lugares”

Se abre el telón. Tras casi dos años con las puertas cerradas del Teatro Pirandello, Christian Ysla presentó por redes sociales la programación anual de Los Productores.

El actor de Perú Ja Ja, Bota por mí y Lucha Reyes: sin decirte adiós asumió la dirección artística de la productora que cumple 10 años. “Nunca he tenido un cargo administrativo y no he estado detrás de cámaras, más allá de que tengo producciones mías, tengo Los Juanelos, pero me sorprendió mucho y me alegró que pensaran en mí. Cuando vino esta pandemia yo no paré, vi la forma de seguir creando, al igual que Los Productores, ¿no? Entonces, nuestros caminos se unieron y la primera vez que he dirigido algo con La Plaza y con Los Productores ha sido en esta pandemia, antes no lo hubiera hecho (sonríe)”.

Como otros actores que trabajaron proyectos virtuales, en cuarentena, Ysla hizo también impro para el canal del grupo Improvisa2 de Argentina. “Descubrí el mundo virtual y estoy muy agradecido. Sentí que estaba aprendiendo y conociendo cosas nuevas. Todo este tiempo ha habido un aprendizaje (para el teatro) que yo quisiera rescatar, que no se pierda, por algo hemos vivido todo lo que hemos vivido”.

Los Productores celebrarán sus 10 años con 4 comedias, tres de ellas de dramaturgia peruana. Dicen que la programación se diseñó “pensando en los espectadores y en el momento que estamos viviendo. Hoy lo que necesita el público es reír, porque la risa genera endorfinas, aleja las penas y produce bienestar”.

En ese sentido, Ysla opina de los excesos y de los millones de reproducciones que tienen programas nacidos en Youtube. “Para mí el humor no tiene límites, pero que sea humor no quiere decir que esté bien. Reírse de la desgracia de la gente, por ejemplo, ese no es el tipo de humor que busco”.

El actor que dio vida a Augusto Ferrando en la obra Lucha Reyes: sin decirte adiós recuerda la reacción que provocó su personaje en el público. “Al inicio, la gente se reía, después era como ‘¿de qué me estoy riendo?’. En la obra, Ferrando destruía a Lucha”.

Añade que él mismo ya no recurre a cierto humor. “Si eres machista, racista u homófobo, acéptalo, no digas que es broma. Hoy el machismo, el racismo, la misoginia, no deberían darnos risa. Y eso no es solo culpa del comediante, eso habla de la sociedad. Yo tengo chistes que hice hace 5 años y ahora no los haría”.

La sala ubicada en Santa Beatriz se reapertura con ¿Qué me pongo?, Toc-Toc y Las Chicas del 4TO C. Ysla también estrena Guerra en tiempos de amor, una obra que escribió en diciembre y que se “alimentó” de una red social. “Soy un consumidor del TikTok, así que nació de lo cotidiano. La obra habla de los estereotipos, de frases como ‘el sexo débil’. ¿Pero es la mujer realmente el sexo débil? Yo creo que no”.

Por otro lado, Los Productores alistan la celebración de sus 10 años, en mayo, pero Ysla comenta que aún el panorama para el teatro local es incierto, incluso para ellos. “Espero que no haya mayores ‘omicrones’. Hay ganas de salir adelante a pesar de los aforos reducidos, hoy lo entendemos porque estamos con la ola de contagios. Pero cuando pase esperemos que se revisen estos aforos, ¿no? Se tienen que ampliar, porque es difícil y eso que contamos con auspicios. Este año es imposible que haya un musical, por seguridad y por presupuestos. Pero queremos decirle a la gente que en el teatro nadie se saca la mascarilla, es más seguro que otros lugares”. ❖