Cardi B recibirá 4 millones de dólares tras ganar demanda por difamación contra bloguera

Luego de que iniciara la querella en 2019, a Cardi B le notificaron que recibirá una millonaria suma por parte de la youtuber Tasha K, quien lanzó fuertes calificativos contra la rapera.

Cardi B recibirá una fuerte suma de dinero después de ganar una demanda. Foto: Instagram

En los últimos años ha sido una constante ver a Cardi B como principal protagonista de polémicas y escándalos que la han llevado a ser el blanco de duras críticas. Esta vez, la rapera nacida en el Bronx ganó una millonaria demanda por difamación contra una youtuber que lanzó fuertes calificativos contra ella y sus hijos. Tasha K publicó en 2019 más de una decena de videos donde despotricaba contra la cantante al señalar que consumía drogas y que tenía enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, Latasha Kebe, nombre real de la bloguera, atacó a los pequeños de la artista al indicar que nacerían con deficiencias intelectuales. PUEDES VER: Cardi B colabora con Playboy para su nueva publicación, la plataforma Centerfold Cardi B se vio afectada tras los duros calificativos de Tasha K Los videos publicados por Tasha K le significaron millones de visitas en la conocida plataforma digital, por lo que estos no demoraron en llegar hasta los oídos de Cardi B. De inmediato, la rapera tomó cartas en el asunto y entabló una demanda. Según los documentos revelados, estos comentarios le causaron vergüenza, humillación, angustia mental y emocional. Cardi B asume el puesto de directora creativa de Playboy. Foto: BBC De esta manera, la creadora de contenido pagará 2,75 millones de dólares por daños y perjuicios, además de que deberá cubrir el pago de los abogados de la cantante por una cantidad que asciende a 1,3 millones de dólares. Cardi B pagará los gastos de sepelio a víctimas de incendio en el Bronx Así como suele protagonizar polémica, Cardi B también acostumbra a involucrarse en actividades benéficas, como lo anunció hace unos días. La intérprete de “I like it” emitió un comunicado para informar que se hará cargo de todos los gastos fúnebres de las víctimas del incendio en el Bronx en el que murieron 17 personas. “No puedo ni imaginar el dolor de los familiares de las víctimas, pero espero que les alivie no tener que preocuparse por los costos asociados con el entierro de sus seres queridos. Les envío mis oraciones y mis condolencias a todos los afectados por esta horrible tragedia”, indicó la nacida en dicho barrio.

